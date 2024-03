Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan/ Chi sono i 5 figli di Bobby Solo, nati da 3 relazioni differenti

Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan: chi sono i 5 figli di Bobby Solo

Bobby Solo è oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona, nel salotto di Rai 1, in occasione della nuova puntata del programma. Il cantante si racconterà tra carriera e vita privata, quest’ultima segnata da tre relazioni e dalla nascita di ben 5 figli. Il primo grande amore dell’artista è stato Sophie Teckel, ballerina francese con la quale si è sposato nel 1967 e dalla quale ha poi divorziato nel 1991. Il loro amore è stato travolgente e passionale e ha portato alla nascita di tre figli: Alain nel 1968, Chantal nel 1971 e Muriel nel 1975.

Dalla breve ma intensa relazione con Mimma Foti, invece, Bobby Solo ha avuto la quarta figlia Veronica Satti, nata il 16 marzo 1990 e inizialmente non riconosciuta. A seguire, il cantante ha conosciuto la sua attuale moglie, la hostess di origini coreano-statunitensi Tracy Quade, con la quale si è sposato e ha avuto Ryan, il suo quinto figlio, nato nel 2013.

Bobby Solo e il ritrovato rapporto con la figlia Veronica Satti

Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan sono dunque i 5 figli di Bobby Solo. Quella più conosciuta a livello pubblico, e che è stata maggiormente sottoposta ai riflettori dello spettacolo e della televisione nel corso degli ultimi anni, è sicuramente Veronica Satti. La ragazza è infatti finita al centro delle cronache rosa per il riavvicinamento al padre dopo lunghi anni di silenzi, durante i quali il cantante non ha voluto riconoscere la figlia nata dalla relazione con Mimma Foti.

La svolta è poi arrivata nel 2018, quando la ragazza ha partecipato al Grande Fratello. L’esperienza della figlia in tv ha smosso qualcosa in Bobby Solo, che ha deciso di riavvicinarsi a lei riconoscendola ed incontrandola per la prima volta, come da lei raccontato poi nel salotto di Domenica Live: “Il primo incontro è avvenuto in un hotel a Roma. Mi hanno accompagnati i miei due migliori amici. Quando mi ha visto è stato come se non avessimo mai smesso di vederci. Mi ha abbracciato e mi ha detto, con il suo fare romano: “Sei gagliarda! La gente mi fa i complimenti per strada per te, tutti mi dicono che sei tosta! Sono fiero di te‘”.

