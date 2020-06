Boccia elogia Stati generali: valanga di critiche/ Ministro nasconde commenti, ma…

Negli ultimi giorni si è parlato molto degli Stati generali organizzati a Villa Pamphilj dal premier Giuseppe Conte ed il ministro Boccia è finito nella bufera su Twitter per aver elogiato l’operato del Governo. Andiamo però per gradi. Ieri il giurista ha chiuso la kermesse capitolina ed il titolare degli Affari Regionali, così come altri componenti del Governo, ha rilasciato un breve commento sui social network per elogiare il lavoro svolto in questi dieci giorni. «Sono state giornate intense e costruttive agli Stati generali di Villa Pamphilj: ci siamo confrontati, ci siamo ascoltati, abbiamo approfondito e dato voce a tutte le categorie produttive e sociali del nostro Paese», le parole del volto del Partito Democratico, ma centinaia di utenti su Twitter non hanno accolto di buon grado questa esternazione…

BOCCIA ELOGIA STATI GENERALI: VALANGA DI CRITICHE

Il post pubblicato su Twitter da Francesco Boccia è stato preso d’assalto dai critici, che hanno iniziato a rispondere – anche in malo modo – al ministro dell’esecutivo giallorosso. E l’esponente dem ha provato a correre ai ripari, nascondendo i commenti più duri contro l’operato del Governo. Però non mancano di certo le posizioni critiche, ecco una carrellata di esempi: «Quanto ci siete costati. Quanto ci è costato farvi divagare. Quanto ci è costato farvi giocare con il futuro delle nostre vite», «Ma vergognatevi, siete degli inutili e costosi perditempo!», «Mangiato bene? Bene, ora fateci il piacere toglietevi di torno! Voto subito, prima che sia troppo tardi!». Insomma, ore a dir poco complicate per Boccia…

Sono state giornate intense e costruttive agli Stati generali di Villa Pamphilj: ci siamo confrontati, ci siamo ascoltati, abbiamo approfondito e dato voce a tutte le categorie produttive e sociali del nostro Paese#ProgettiamoIlRilancio 👉 https://t.co/KTWWLEpoxK pic.twitter.com/XWdXvurMl4 — Francesco Boccia (@F_Boccia) June 21, 2020





