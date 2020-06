Stati generali Governo Conte/ Programma e ospiti di oggi: Elisa, Baricco e Tornatore

Si chiude dopo più di una settimana la convocazione degli Stati generali del Governo Conte a Villa Doria Pamphilj nei giardini di Roma: tra polemiche, ospiti, proposte e “confusioni” sul “Progettiamo il Rilancio” lanciato dal Premier Giuseppe Conte, oggi termina la kermesse con le «menti illuminate» dell’Italia produttiva e culturale. Una sfilza di ospiti tra i più svariati che proveranno a dire la loro in merito al complesso piano di ripresa che ora l’esecutivo dovrà presentare nei prossimi giorni, una sorta di anticipo per il Recovery Plan italiano in arrivo verso settembre. Dopo ospiti internazionali, parti sociali, produttive, settori chiave nell’emergenza coronavirus, ordini professionali e partecipate oggi è il turno dei grandi nomi dell’industria e inventiva italiana financo a scrittori, registi e cantanti pop come Elisa. Ora però viene il difficile per il Governo: dopo 10 giorni di “pausa”, è il tempo di presentare i decreti e i prossimi step prima dell’estate inoltrate per metter mano alla pesante crisi recessiva cui andiamo incontro con le richieste di Confindustria che possono servire a monito per l’intero esecutivo giallorosso: «se non si interviene subito e in maniera pesante, il collasso a settembre sarà inevitabile».

L’APERTURA AL CENTRODESTRA

L’ossatura del piano di ripresa del sistema Italia si conoscerà la prossima settimana anche se prima Conte vuole ricucire lo strappo e riportare al tavolo di Palazzo Chigi l’opposizione di Centrodestra: a più riprese, Meloni («andremo per svelare il bluff»), Forza Italia e Lega sembrano intenzionati ad accettare il colloquio con il Capo del Governo dopo gli Stati generali con un denominatore comune «chiederemo conto al Premier delle proposte di buon senso che abbiamo presentato al Decreto Rilancio e che anche stavolta la maggioranza sta bocciando a raffica», sussurra la leader di Fratelli d’Italia dopo l’invito rivolto dal Premier Conte nella giornata di ieri dopo gli incontri con ambientalisti, partecipate e animalisti. «Andrò all’incontro con il Premier Conte perché il Paese ne ha bisogno e per potersi confrontare sui fatti», annuncia stamane in una intervista a Repubblica il leader della Lega Matteo Salvini.

PROGRAMMA E OSPITI ULTIMA GIORNATA

Ed eccoci giunti all’ultima lista di ospiti del lungo programma di Stati Generali sull’economia indetto dal Governo Conte ormai 10 giorni fa: con partenza già effettuata alle ore 9 di stamani, l’ultima giornata di “Progettiamo il Rilancio” si concluderà attorno alle ore 18 con la prevista conferenza stampa conclusiva del Presidente del Consiglio nei giardini di Villa Pamphilj. Alle ore 9 si parte con Catia Bastioli – AD Novamont; Lavinia Biagiotti Cigna – Presidente e CEO di Biagiotti Group; Fabrizio Di Amato – Presidente Maire Tecnimont SPA; Daniele Ferrero – Presidente e AD Venchi; Betta Maggio – AD U- earth Biotechnologies; Vito Pertosa – Fondatore Gruppo Industriale Angel; Andrea Pontremoli – AD Dallara Automobili; Giordano Riello – Riello International Group; Renzo Rosso – Presidente OTB; Alberto Vacchi – Presidente IMA SPA; Chiara Burberi – Presidente e CEO Redooc; Vincenzo Balzani – Prof. Emerito Università di Bologna.

Dalle ore 14 in poi invece attesi al tavolo con il Premier Conte e i Ministri di riferimento, Alessandro Baricco – Scrittore; Stefano Boeri – Architetto; Massimiliano Fuksas – Architetto; Stefano Massini – Scrittore; Franco Maria Ricci – Presidente di Fondazione Italiana Sommelier; Elisa – Cantautrice; Giuseppe Tornatore – Regista; Monica Guerritore – Attrice. Dopo grandi aziende, artisti e «menti illuminate», gli Stati generali si chiuderanno alle ore 16 con l’incontro con la Consulta delle Professioni Sanitarie che così duramente hanno dato l’anima durante l’emergenza coronavirus.



