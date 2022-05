Boehly e Wyss, chi sono i nuovi proprietari del Chelsea/ Miliardari USA in Premier

Todd Boehly e Hansjörg Wyss sono i nuovi proprietari del Chelsea: i due miliardari sono a capo del consorzio americano-svizzero che prende il timone del club dopo 19 anni e 21 trofei per il russo Roman Abramovich. Si è chiusa un’era con l’oligarca russo che ha pagato le tensioni per la guerra con la scelta di lasciare un club che ha cambiato radicalmente la sua storia con Abramovich alla guida. Boehly e Wyss sono però il futuro: miliardari Usa già attivi nel mondo dello sport. Todd L. Boehly, americano ma di origine tedesca, è l’attuale CEO della Hollywood Foreign Press Association e possiede il 20% dei Los Angeles Dodgers (una delle più famose squadre di baseball). Il suo patrimonio netto è di 4,72 miliardi di sterline e negli Stati Uniti è molto noto anche per la sua attività filantropica, avendo portato avanti diverse iniziative in particolare nel campo della ricerca contro il cancro e nell’assistenza ai bambini in difficoltà.

NBA, Boston Celtics alle Finals/ Per il titolo dopo 12 anni: battuta Miami in gara-7

Boehly e Wyss, benefattori alla guida del Chelsea

Hansjörg Wyss, come suggerisce il nome, ha origini svizzere ed è nato nel 1935 a Berna. L’azienda che gli è valsa la ricchezza è Synthes, che produce apparecchiature mediche e che è stata venduta a Johnson & Johnson nel 2012 per 19,7 miliardi di dollari. Anche Wyss è particolarmente noto per la sua attività da filantropo, nel 1998 ha fondato la Wyss Foundation, attraverso cui ha investito centinaia di milioni in progetti legati alla salvaguardia dell’ambiente ed ha sottoscritto il “Giving Pledge”, il movimento che incoraggia i miliardari a donare almeno metà della loro ricchezza. Il suo patrimonio netto è di 5,1 miliardi di dollari. Boehly e Wiss investono così pesantemente nel calcio europeo ed arrivano a guidare il Chelsea per rilanciare un club che comunque in questa stagione si è confermato tra le prime quattro in Inghilterra dopo la Champions League conquistata nel 2021.

LEGGI ANCHE:

Cavani alla Salernitana/ Calciomercato news, Sabatini frena "Condizioni economiche…"Chelsea, governo inglese autorizza la vendita/ Todd Boehly sempre più vicino ai Blues

© RIPRODUZIONE RISERVATA