VIDEO ARSENAL MONACO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Emirates Stadium l’Arsenal si aggiudica un successo per 3 a 0 contro il Monaco. Nel primo tempo i londinesi cercano di far immediatamente loro il controllo delle operazioni sprecando però una buona opportunità già al 6′ con Merino, impreciso nel servire Gabriel Jesus al termine di una bella azione personale.

Uno scatenato Gabriel Jesus spreca poi a sua volta un paio di chances per spezzare l’equilibrio tra il 25′ ed il 28′ prima di servire l’assist vincente a Saka per il gol del vantaggio realizzato al 34′. Il loro collega Martinelli fallisce poi l’occasione per raddoppiare subito al 38′ e Odegaard non ha maggior successo. Nel secondo tempo gli ospiti del tecnico Hutter suonano la carica al 47′ sugli sviluppi di un calcio di punizione senza inquadrare il bersaglio con un colpo di testa di Kehrer.

Nel finale i monegaschi impegnano il portiere Raya col neo entrato Minamino al 63′ ed Embolo è ancor più impreciso al 65′. Il raddoppio arriva quindi al 78′ con la doppietta completata da Saka approfittando di un bruttissimo errore commesso dalla retroguardia avversaria e lo stesso attaccante colpisce poi Havertz assitendolo così per il tris definitivo all’88’.

VIDEO ARSENAL MONACO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS