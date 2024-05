Bolla di indizione Giubileo 2025, oggi la consegna/ Diretta video Ascensione del Signore con Papa Francesco

VESPRI PER L’ASCENSIONE DEL SIGNORE 2024: LA CELEBRAZIONE CON PAPA FRANCESCO E LA CONSEGNA DELLA BOLLA PER IL GIUBILEO

Nella solennità dell’Ascensione del Signore 2024 Papa Francesco celebrerà i Secondi Vespri in Basilica di San Pietro con la speciale consegna e lettura della Bolla di indizione del Giubileo 2025: un duplice importante evento per la Chiesa che dà idealmente il via alla lunga rincorsa verso l’apertura della Porta Santa dell’Anno Santo 2025. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 oggi 9 maggio 2024, appunto festa dell’Ascensione del Signore dopo la Pasqua: il tutto sarà seguito come sempre dalla diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News, mentre in tv sul canale Tv2000 della CEI.

È possibile partecipare alla cerimonia con Papa Francesco e alla lettura della Bolla di indizione davanti alla Porta Santa in San Pietro richiedendo i biglietti gratuiti sul sito del Giubileo a questo indirizzo: il ritiro dei ticket è fissato presso l’Info Point in Via della Conciliazione 7, dallo scorso 3 maggio fino a oggi 9 maggio 2024, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. La cerimonia prevede prima la lettura della Bolla giubilare e poi Papa Francesco presiederà la preghiera dei Secondi vespri all’interno della Basilica, celebrando la festa dell’Ascensione del Signore: non è dunque prevista alcuna Santa Messa mentre l’intero evento sarà preceduto e succeduto da momenti di preghiera corale e personale. Qui scaricabile il libretto della celebrazione di oggi con Papa Francesco

COS’È LA BOLLA DI INDIZIONE E COSA VIENE ANTICIPATO OGGI DEL GIUBILEO 2025 CON PAPA FRANCESCO

Davanti alla Porta Santa ancora chiusa Papa Francesco consegnerà oggi pomeriggio 9 maggio 2024 la Bolla di indizione ed è da questo momento che comincia la preparazione del Giubileo 2025: lo ha spiegato mons. Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, sul canale YouTube del Giubileo. La Bolla è una lettera che viene sigillata in piombo con il volto di Pietro e Paolo come avveniva già nell’antichità. «Annuncerà l’inizio e la fine del Giubileo», le modalità con cui si celebrerà questo importante appuntamento della Chiesa e soprattutto, «i contenuti che daranno corpo a quello che è il motto “Pellegrini di speranza”», conclude Fisichella.

Negli ultimi decenni un timbro d’inchiostro sostituisce il sigillo in piombo sulla “Bolla di indizione” e in generale su tutte le bolle papali: San Giovanni Paolo II ha indetto il Grande Giubileo dell’Anno 2000 con la Bolla Incarnationis mysterium (“Il Mistero dell’Incarnazione”), mentre di recente Papa Francesco ha indetto il Giubileo Straordinario della Misericordia (dal 2015 al 2016) con la Bolla Misericordiae vultus (“Il volto della misericordia”). È tradizione che la Bolla che dà il via alla fase finale di preparazione del Giubileo sia coincidente con la solennità dell’Ascensione del Signore.













