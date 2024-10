Papa Francesco pubblica la quarta enciclica “Dilexit nos”: l’amore dell’uomo, il cuore di Gesù e la salvezza nella carità

È il cuore a muovere il mondo ed è sul cuore e l’amore che si concentra la quarta enciclica di Papa Francesco pubblicata ufficialmente oggi 24 ottobre 2024, festa di Sant’Antonio Maria Claret: “Dilexit nos” (“Ci ha amati”) è il titolo dell’enciclica che segue la “Lumen fidei” scritta assieme a Benedetto XVI, la “Laudato si’” e la “Fratelli tutti”. 5 capitoli complessivi con 220 paragrafi e un “sottotitolo” che già inquadra perfettamente il tema centrale dell’opera di Papa Bergoglio: «Sull’amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo». Partendo da una citazione di San Paolo nella lettera ai Romani, l’Apostolo racconta dell’amore di Cristo che non potrà mai separare il cuore dell’uomo da Colui che è origine e fine di tutto.

Ed è ad un mondo “liquido” che sembra sempre più aver smarrito il proprio cuore, oltre che la propria fede, che si riferisce Papa Francesco nell’enciclica “Dilexit nos”: «è necessario parlare nuovamente del cuore; mirare lì dove ogni persona, di ogni categoria e condizione, fa la sua sintesi». Contro la società del consumismo e del progressismo, contro un mondo dominato da impulsi, violenze e ignominie, serve ripartire dal cuore, dal centro di tutto. Serve per gli atei, per chi crede in altro, per ebrei e musulmani, e serve sopratutto per i cristiani affinché possano riscoprire la centralità dell’amore di Cristo che passa nell’essersi donato con la morte e la Resurrezione per salvare la felicità di ogni uomo nella storia.

Così come solo tramite il cuore è possibile innamorarsi, trovare se stessi e amare il prossimo, ecco che Papa Francesco nella “Dilexit nos” spiega come solo l’amore eterno che dona Gesù permette di legare fraternamente, di «riconoscere la dignità di ogni essere umano e di prenderci cura insieme della nostra casa comune». L’obiettivo della quarta enciclica dI Papa Francesco è dunque quello, esplicitato nel testo (qui a fondo pagina il testo integrale), di incontrare e donare il cuore al mondo che lo ha smarrito, «donare la visione del Cuore di Gesù, come centro unificante dell’amore sempre nuovo di Dio per gli uomini e per le donne di ogni tempo». San Giovanni Paolo II chiamava questa umanità in grado di nascere dall’incontro folgorante del cuore di Gesù “civiltà dell’amore” ed è verso quello che tanto Benedetto XVI quanto Papa Francesco con questa enciclica si riferisce.

La conferenza stampa sull’enciclica “Dilexit nos” di Papa Francesco

Dopo aver ribadito cosa sia cuore e come lo si intenda per la tradizione cristiana, Papa Francesco aprendo la sua enciclica Dilexit nos” suggerisce di poter ritornare al cuore di ognuno di noi per recuperare quanto smarrito nella “liquidità” della società che abbiamo oggi e che spesso peggioriamo con il peccato e le violenze. Nel capitolo 1 si parla dell’”Importanza del Cuore”, mentre il secondo vede completamente al centro “Gesti e parole d’amore”: il terzo capitolo riguarda “Questo è il cuore che ho tanto amato” mentre il quarto parla dell’“Amore che dà da bere”; quinto e ultimo capitolo dell’enciclica affronta il tema dell’“Amore per amore”.

Nella conclusione è lo stesso Papa Francesco a spiegare come la “Dilexit nos” si permea sulla possibilità di riconoscere il cuore divino nell’amore che riceviamo, prima di quello che siamo in grado di sperimentare con il nostro stesso cuore: «Egli è in grado di dare un cuore a questa terra e di reinventare l’amore laddove pensiamo che la capacità di amare sia morta per sempre». Nella conferenza stampa di presentazione in Vaticano sulla nuova enciclica di Papa Francesco, l’arcivescovo di Chieti e vasto, il teologo mons. Bruno Forte, ha specificato come la lettura di questa “Dilexit nos” sia la chiave di lettura dell’itero magistero di Bergoglio: non è un Papato solo unicamente relegato a vicende sociali, bensì il messaggio che viene dato alla Chiesa e alla cristianità è che «Cristo si dona e ama tutta l’umanità». Ispirato dagli scritti inediti di Padre Diego Fares recentemente scomparso, il Papa nella “Dilexit nos” traduce la centralità del cuore nell’esperienza cristiana anche grazie agli insegnamenti di John Henry Newman sul Sacro Cuore di Gesù che aiuta a mettere al centro di tutto proprio l’amore.