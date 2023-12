Bolletta della luce, -10,8% nei primi tre mesi 2024/ Famiglia tipo spenderà 684 euro in un anno

La bolletta della luce calerà del 10,8 per cento su base annua nei primi tre mesi del 2024, per gli utenti del mercato tutelato. A farlo sapere è l’Arera, l’autorità pubblica per l’energia, che ha fissato le tariffe di luce e gas sui mercati protetti. Fra il primo aprile 2023 e il 31 marzo 2024 la spesa media per la famiglia tipo sarà di circa 684 euro, il 50 per cento in meno rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, quindi 1 aprile 2022-31 marzo 2023. Viene inoltre specificato che il prezzo finale dell’elettricità per la famiglia tipo è di 25,24 centesimi di euro per ogni kWh, comprese le imposte, contro i 28,29 centesimi di euro del trimestre precedente.

La diminuzione del 10,8 per cento della spesa, specifica RaiNews, è legata al calo complessivo della spesa per la materia energia, meno 14 per cento, controbilanciato dai rialzi per le tariffe di rete regolate (Trasporto e gestione contatore,+2,1%) e oneri generali di sistema (+1,1%). Arera sottolinea inoltre come alla fine di quest’anno le tensioni derivanti dalla guerra in Medio Oriente fra Israele e Hamas abbiano interrotto il trend in continua discesa dei prezzi delle materie prime energetiche, a cominciare da petrolio e gas naturale. In ogni caso la domanda di gas si mantiene contenuta e il livello degli stoccaggi europei resta di poco inferiore al 90% delle capacità totali disponibili.

BOLLETTA DELLA LUCE -10,8% NEI PRIMI TRE MESI 2024: IL BONUS SOCIALE E IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Nella sua nota, infine, Arera ricorda che, terminato il sistema di rafforzamento del bonus sociale che è in vigore da due anni a questa parte, e che ne aveva esteso i beneficiari, da gennaio la soglia ISEE per ottenerlo sarà pari a 9.530 euro, che salgono a 20.000 euro per le famiglie numerose, quelle che hanno più di tre figli.

Inoltre è stato confermato il contributo straordinario crescente con il numero dei componenti famigliari, applicato in maniera automatica a chi già riceve il bonus elettrico, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 in fase di approvazione proprio in queste ore.

