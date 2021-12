Bollette luce e gas, fino a 10 rate per le famiglie/ Manovra, cosa prevede la misura

Importanti novità sulle bollette luce e gas. In base a quanto previsto dall’emendamento del governo alla manovra, alle famiglie italiane sarà data l’opportunità di pagare gli importi in 10 rate senza l’applicazione di interessi. Una decisione giunta per fare fronte al vertiginoso aumento dei prezzi.

Come evidenziato dai colleghi de Il Giornale, l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti) dovrà definire entro 1 miliardo di euro tutti gli anticipi di denaro da fornire alle imprese per compensare i pagamenti rateizzati. In questo modo sarà consentito il recupero per la “Cassa per i servizi energetici e ambientali” e applicare la nuova misura.

Bollette luce e gas, fino a 10 rate per le famiglie

Il Governo, dopo una riflessione approfondita, ha deciso di varare una norma contro il caro bollette luce e gas previsto per il primo trimestre del prossimo anno. Soddisfatta la Lega in una nota: «Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà, primo risultato raggiunto dalla Lega. Adesso occorre trovare altri soldi per tagliare le bollette di luce e gas».

Come rimarcato da Agi, nei primi tre mesi del prossimo anno saranno agevolati i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in gravi condizioni di salute: «La compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente al fine di minimizzare gli incrementi di spesa per la fornitura fino a concorrenza dell’importo di 912 milioni di euro».

