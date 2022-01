Bollettino coronavirus 1 gennaio/ Min. Salute: 144mila casi, Omicron corre in Italia

CORONAVIRUS ITALIA, LA “CORSA” DELLA VARIANTE OMICRON

Per il quarto giorno consecutivo l’Italia vede “correre” la variante Omicron nei numeri espressi dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute: in attesa dei primi dati dell’anno 2022, l’ultimo report del 2021 ha segnato il record totale di contagi da inizio pandemia in Italia, +144.223 in sole 24 ore.

Chi sono contatti stretti Covid ad alto rischio/ Cosa fare: quarantena o sorveglianza

Al crescere esponenziale delle positività, per fortuna, non corrisponde una crescita altrettante netta di ricoveri e vittime: i numeri restano alti e in aumento ma per il momento la “schermatura” delle terze dosi di vaccino assieme ad una più “mitigata” letalità della variante Omicron fanno cautamente sperare gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico. Come ha infatti detto ieri l’immunologo del Cts Sergio Abrignani, «Se nelle prossime settimane riusciremo a mantenerci tra 100 e 200 decessi al giorno nonostante i 100-200mila positivi, avremmo una letalità intorno all’uno per mille, un dato simile all’influenza».

Monitoraggio Iss, incidenza casi 783/ Rt 1.18, terapie 12,9%: i dati delle Regioni

BOLLETTINO COVID DI IERI: I DATI DEL MONITORAGGIO ISS

Il bollettino Covid del Ministero della Salute ieri segnava oltre ai 144mila contagi anche 155 morti, 22.579 guariti, un tasso di positività all’11,8% (con 1,2 milioni di tamponi in 24 ore) e un aumento dei ricoveri comunque significativo. Ad oggi sono 900.984 gli italiani, secondo l’ultimo bollettino, ad essere contagiati dal coronavirus: di questi, 888.574 in isolamento domiciliare, 1.260 in terapia intensiva (+34) e 11.150 in reparti Covid ordinari (+284). Nel presentare il monitoraggio settimanale dell’Iss nell’ultimo giorno del 2021, il presidente Silvio Brusaferro ha spiegato come «Il numero di nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è stato di 783, in netta crescita rispetto al 351 di una settimana fa. L’Rt mostra sostanzialmente un livello sopra a 1: quello per sintomi si attesta a 1.22, quello delle ospedalizzazioni 1.11, indicatoti che segnalano come sia ancora in aumento il numero dei nuovi casi. A livello europeo, di settimana in settimana la circolazione del virus è sempre più intensa». Le curve sono in netta crescita negli Under 12 e negli Under 20, con il segretario del Cts che rileva come il rischio di ospedalizzazione per i più giovani sia comunque sempre contenuto, ma pur sempre sempre presente: «Per quanto concerne le terapie intensive, siamo al 12,9% di occupazione, con 1.226 ricoverati questa settimana. Trend in crescita anche per le aree mediche (10.866 casi, superato il 17% di occupazione dei posti letto disponibili)», chiosa Brusaferro. Da lunedì 3 gennaio la Cabina di regia ha disposto il passaggio di Lombardia, Sicilia, Piemonte e Lazio in zona gialla: diventano così 11 le Regioni “gialle”, nessuna arancione o rossa.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 31 DICEMBRE/ Dati: 41.458 casi, positività 18%

© RIPRODUZIONE RISERVATA