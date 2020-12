Bollettino coronavirus Campania, dati 22 dicembre/ Nuovo boom di guariti, +1.097

Verrà comunicato anche questa sera, fra le ore 17:00 e le 18:00, il nuovo bollettino coronavirus della regione Campania, il nuovo report redatto dall’Unità di crisi della Protezione civile locale, con tutti gli ultimi dati aggiornati fra vittime, guariti, nuovi contagi e situazione ospedaliera. Come sempre il martedì risulta essere il primo giorno significativo della settimana, in quanto il lunedì i dati tendono ad essere in ribasso a causa dei pochi tamponi processati nel weekend.

Andiamo comunque a dare uno sguardo veloce ai numeri comunicati nel bollettino di ieri, a cominciare dai nuovi contagi scoperti, che sono stati 691 su 9.662 tamponi analizzati. Continua il calo dei decessi, ieri 28, di cui sei relativi alle precedenti 48 ore, e i restanti 22 invece avvenuti nei giorni precedenti ma registrati solo ieri. Bene anche il dato relativo alle persone guarite, altre 1.097, mentre in merito alla questione ospedaliera, sono 120 i posti letti occupati in terapia intensiva, e 1.571 quelli nei reparti di degenza normale. In Campania, dal 21 febbraio, sono state contagiate 181.259 persone.

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, FOCOLAIO IN CALL CENTER CASERTANO

In attesa dei nuovi dati, nelle ultime ore è emerso un focolaio di circa una trentina di persone in un call center dell’Alto Casertano, come riferito da SkyTg24.it nella giornata di ieri, citando il primo cittadino di Vairano Patenora, Bartolomeo Cantelmo. Il sindaco del comune di circa 6.500 abitanti, ha spiegato attraverso Facebook: “Circa 30 impiegati presso un call center sito in un vicino comune sono risultati positivi al Covid, alcuni di questi sono residenti a Vairano, in particolare nella frazione Scalo. L’Asl, con la collaborazione dei Comuni interessati, sta già provvedendo ad impartire le opportune indicazioni a tutti i positivi, con il tracciamento dei contatti. Vista la grave situazione, raccomando ancora di più il massimo impegno nel rispetto delle regole e delle norme che sicuramente sono gravose e complicate, ma rappresentano l’unico modo per contenere la diffusione del virus”. Di seguito il bollettino coronavirus Campania del 21 dicembre

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA DEL 21 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA