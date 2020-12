Bollettino coronavirus Campania/ Dati 24 dicembre: importante calo di ricoveri

Ieri è stato registrato un importante calo di ricoverati, attesi nuovi aggiornamenti sul bollettino coronavirus della Campania di oggi attorno alle ore 17.00. Come vi abbiamo raccontato, ieri la Regione ha reso noti 1.067 nuovi casi positivi (100 sintomatici e 967 asintomatici) su oltre 18 mila tamponi processati. Superata quota 183 mila infettati da inizio epidemia.

Le buone notizie sono arrivate dai guariti: superata quota 100 mila con i 2.360 di ieri. Ieri in Campania sono stati registrati 19 nuovi decessi per Covid-19, che hanno portato il totale a 2.643 vittime dall’inizio dell’epidemia. Buone notizie dagli ospedali: -11 pazienti in terapia intensiva (107 posti letto occupati su 656 occupati) e -16 pazienti in degenza (1.513 posti letto occupati su 3.160 disponibili).

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Campania di oggi, registriamo importanti aggiornamenti su quello che è stato ribattezzato V-Day, ovvero il 27 dicembre, giorno del via al vaccino anti-Covid. Come spiega Sky Tg 24, domenica mattina sono attese in Campania 720 dosi all’Ospedale del Mare. Da lì saranno smistate negli altri sei punti di vaccinazione previsti: a Napoli al Cardarelli e al Cotugno, a Caserta all’Ospedale San Sebastiano, ad Avellino al Moscati, a Benevento al San Pio, a Salerno al Ruggi.

Al Cardarelli è tutto pronto, come confermato dal direttore generale Giuseppe Longo: «Era essenziale cominciare a mettere in sicurezza le donne e gli uomini più esposti ancora una volta il Cardarelli ha messo in campo un lavoro importante. Sento il dovere, anzi, di ringraziare tutto il personale che ormai da mesi lavora instancabilmente per fronteggiare l’emergenza sanitaria e che anche in questa occasione, nonostante il periodo di festività, non si è tirato indietro».

BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, DATI 23 DICEMBRE





