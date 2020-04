Bollettino coronavirus Emilia Romagna 10 aprile/ Video diretta conferenza stampa

Sta per cominciare la consueta conferenza stampa dalla regione Emilia Romagna, durante la quale il commissario per l’emergenza, Sergio Venturi, leggerà il bollettino contenente i nuovi dati, aggiornati al 10 aprile, sull’epidemia da coronavirus. In attesa che il tutto prenda il via, andiamo a dare una ripassata ai numeri della giornata di ieri. I morti sono cresciuti di 82 unità nelle ultime 24 ore, di cui 45 uomini e 37 donne, portando così a 2316 le vittime emiliane da quando è scattata l’emergenza. Gli ultimi decessi si sono in particolare concentrati nella provincia di Parma, con 19 vittime, seguita da Piacenza, Reggio Emilia e Bologna, con 13 decessi a testa. 18.677 i pazienti positivi dall’inizio dell’epidemia, con un totale che è cresciuto di 443 unità nelle ultime 24 ore. Cresce anche il numero dei tamponi, saliti a quota 8175, con un surplus di 3348 fra mercoledì e giovedì. Le persone ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali emiliani sono 355, diminuite di sei rispetto alla rilevazione precedente, mentre in isolamento troviamo 8038 persone.

Qui la diretta video Facebook del Commissario Venturi

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA 10 APRILE, VENTURI “BENE CON I TAMPONI”

Sergio Venturi, il commessario per l’emergenza in Emilia, ha parlato dei decessi durante la conferenza stampa di ieri, sottolineando come i numeri, seppur in diminuzione, restino drammatici: “Purtroppo questo dato dei decessi ce lo porteremo dietro fino agli ultimi giorni di questa epidemia. Stiamo liberando molti letti per fortuna, perché viene ricoverata meno gente e aumentano le guarigioni”. Sono aumentati i casi di positività nel reggiano e nella provincia di Bologna, ma questo segno negativo è dato dall’aumento in contemporanea dei tamponi eseguiti: “Non c’è da preoccuparsi – ha detto a riguardo – ma bisogna essere tranquilli, perché qui stiamo facendo tamponi ovunque, mentre in altri luoghi riusciamo a farli meno. Più positivi scoviamo anche con pochi sintomi, e meglio è. Se crescono i positivi è perché li andiamo a cercare”. Venturi ha concluso la conferenza di ieri con il solito appello a rimanere a casa, ancora di più ora che sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel: “Pasqua e Pasquetta ce le facciamo a casa nostra”. A breve l’inizio della nuova conferenza di Venturi.



