Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 12 giugno: zero morti, è la prima volta

Il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri ha portato una bellissima notizia: per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, nessun morto in Regione. Il bilancio dei decessi totali è rimasto fermo a 4.192 vittime, mentre sono stati registrati +25 contagiati (18 asintomatici individuati attraverso l’attività di screening regionale), totale di 27.995 infettati. -61 i malati effettivi (totale di 200), mentre i pazienti guariti hanno raggiunto quota 21.803 (+86). Ancora in calo il dato dei ricoverati: -7 in terapia intensiva (18) e -12 negli altri reparti Covid (216). 1.766 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia riportato da Regione Emilia Romagna: 4.519 a Piacenza (+5), 3.586 a Parma (+6), 4.966 a Reggio Emilia (lo stesso numero di ieri), 3.929 a Modena (+1), 4.667 a Bologna (+8); 399 a Imola (nessun nuovo caso); 1.002 a Ferrara (nessun nuovo caso). I casi di positività in Romagna sono 4.927 (+5), di cui 1.033 a Ravenna (+2), 945 a Forlì (nessun nuovo caso),782 a Cesena (+1) e 2.167 a Rimini (+2).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: BONACCINI COMMOSSO

Grande soddisfazione in Emilia Romagna per aver raggiunto quota zero nuovi decessi, ma l’amministrazione Bonaccini non si illude: la battaglia contro l’emergenza coronavirus è ancora lunga. Questo il commento del governatore: «Oggi (ieri, ndr) in Emilia-Romagna non si registrano decessi da coronavirus. E’ una notizia che deve darci speranza, anche se non potrà mai cancellare la sofferenza di questi tre mesi, in particolare di chi ha perso familiari e amici. Ci stiamo rialzando, lavorando insieme giorno dopo giorno e continuando a tenere alta la guardia perché il virus non è ancora sconfitto. Ma ce la faremo».

Queste, invece, le parole dell’assessore Raffaele Donini: «Dopo 104 giorni dall’inizio dell’epidemia, finalmente In Emilai Romagna non ci sono decessi. Un dato che aspettavamo da tanto, che forse ci siamo conquistati con il sacrificio di tanti cittadini, con il lavoro prezioso di medici e infermieri, con la responsabilità sociale che abbiamo dimostrato in questo periodo. Non possiamo ancora dire che questo sia un trend che continuerà ancora per le prossime giornate in modo stabile, ma dopo 104 giorni non avere nemmeno un morto in Emilia Romagna è un risultato straordinario».



