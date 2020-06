Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 15 giugno: 14 asintomatici su 17 positivi

Pubblicità

+17 casi positivi e +5 morti, totale di 28.073 contagiati e 4.204 vittima dall’inizio dell’epidemia: questa un’estrema sintesi del bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri, appuntamento alle ore 17.30 per i dati aggiornati ad oggi, lunedì 15 giugno 2020. La Regione ha reso noto che su 17 nuovi infettati, ben 14 sono persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. +102 le nuove guarigioni, totale di 22.232, mentre il totale di malati effettivi è sceso di 90 unità, ora 1.637. Un ricoverato in meno in terapia intensiva, totale 14, mentre sono 192 i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. 1.431 le persone in isolamento domiciliare, -89 rispetto a sabato.

Questo il bilancio dei casi positivi sul territorio riportato da Regione Emilia Romagna: 4.523 a Piacenza (nessun nuovo caso), 3.606 a Parma (+7), 4.970 a Reggio Emilia (+ 2), 3.932 a Modena (nessun nuovo caso), 4.700 a Bologna (+5); 402 a Imola (+ 2); 1.007 a Ferrara (nessun nuovo caso). I casi di positività in Romagna sono 4.933 (+1), di cui 1.035 a Ravenna (+1), 948 a Forlì (nessuno nuovo caso), 782 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.168 a Rimini (nessun nuovo caso).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA:

Nel bollettino coronavirus di ieri, Regione Emilia Romagna ha evidenziato che i cinque nuovi decessi sono stati registrati in provincia di Parma (2), Reggio Emilia (1), Ravenna (1) e Rimini (1). Nessuna vittima, dunque, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza e da fuori Regione. I 22.232 cittadini guariti sono invece da suddividere in 388 clinicamente guariti – asintomatici dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione – e 21.844 guariti a tutti gli effetti, in quanto risultati negativi in due test consecutivi.

Protagonista ieri a Cervia per incontrare gli operatori turistici della riviera, il governatore Stefano Bonaccini ha fatto il punto della situazione sul capitolo scuole, ma non solo: «La ripresa credo che sarà verso la fine del mese di settembre: se le Regionali saranno il 20, il Governo chiederà di aprire tutta l’Italia insieme, può darsi che la stagione turistica chiuda più avanti». Bonaccini ha poi aggiunto: «Se il tempo ci assiste, ci potrebbe essere un’ulteriore opportunità per i servizi turistici»



