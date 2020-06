Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 18 giugno: tasso epidemiologico 0,04%

+14 casi positivi e +6 morti, totale di 28.111 contagiati e 4.215 decessi dall’inizio dell’epidemia. Questo il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri, appuntamento alle ore 17.30 per i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, giovedì 18 giugno 2020. -60 i malati effettivi, totale di 1.355, mentre le nuove guarigioni sono state 68, bilancio di 22.551. Sono 11 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 7 unità i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (totale 173). 1.161 le persone in isolamento domiciliare, -53 rispetto a martedì.

Questo il bilancio dei casi positivi per provincia riportato da Regione Emilia Romagna: 4.528 a Piacenza (+1), 3.613 a Parma (+2), 4.975 a Reggio Emilia (+ 3), 3.936 a Modena (+1), 4.712 a Bologna (+5); 402 a Imola (nessun nuovo caso); 1.008 a Ferrara (nessun nuovo caso). I casi di positività in Romagna sono 4.937 (+2), di cui 1.036 a Ravenna (nessun nuovo caso), 948 a Forlì (nessun nuovo caso), 783 a Cesena (+1) e 2.170 a Rimini (+1).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA:

Le sei vittime registrate mercoledì erano residenti nella provincia di Rimini (3), nella provincia di Bologna (2) e nella provincia di Modena (1). Per quanto concerne i casi positivi, nessun nuovo contagiato a Ferrara, Ravenna e Forlì. Ieri è stata inoltre raggiunta quota 150 mila test sierologici, mentre il tasso epidemiologico si attesta allo 0,04%.

Regione Emilia Romagna è al lavoro per progettare il futuro ed il governatore Stefano Bonaccini ha annunciato: «L’Emilia-Romagna guarda al post Covid: in meno di un mese pronto il Piano regionale da oltre 180 milioni di euro per la riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera. Più posti letto in terapia intensiva, riqualificazione delle aree semi-intensive, riorganizzazione e ristrutturazione dei Pronto soccorso e potenziamento del trasporto inter-ospedaliero dei pazienti. Grazie al Piano di riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera messo a punto si potenzia il sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna, aumentando anche i servizi più vicini ai cittadini. Investiamo nel nostro capitale sanitario, investiamo nella nostra eccellente sanità pubblica per tutti».



