Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 19 giugno: salgono i nuovi casi

C’è grande attesa per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, venerdì 19 giugno 2020, dopo l’impennata di nuovi casi di ieri. Come vi abbiamo raccontato, giovedì sono stati registrati +32 casi positivi su 8.621 tamponi e 1.087 test sierologici effettuati: un netto aumento rispetto a 24 ore prima, anche se 25 casi su 32 sono asintomatici, individuati grazie all’attività di screening regionale. 4 i nuovi decessi, due uomini e due donne, bilancio totale di 4.219 morti dall’inizio dell’epidemia. -64 malati effettivi, totale di 1.281, mentre ci sono buone notizie dagli ospedali: 11 ricoverati in terapia intensiva e 149 ricoverati negli altri reparti Covid (-14).

Questo il bilancio dei casi positivi su base provinciale riportato da Regione Emilia Romagna: 4.534 a Piacenza (+6), 3.617 a Parma (+4), 4.977 a Reggio Emilia (+2), 3.938 a Modena (+2), 4.728 a Bologna (+16). Dei 16 positivi oggi in provincia di Bologna, 10 sono asintomatici (individuati attraverso gli screening regionali) e 6 sintomatici, legati a focolai individuati in precedenza, tracciati e tutti in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: BUONE NOTIZIE DA PIACENZA

Una bellissima notizia è arrivata direttamente dall’ospedale di Piacenza: per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, il reparto di terapia intensiva si è svuotato. Dopo settimane di difficoltà e di dolori, si inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel: «Una notizia davvero che riempie il cuore», la soddisfazione del governatore Stefano Bonaccini. Questo il toccante commento di uno degli operatori della struttura: «Questo è un momento per noi particolare, perché essendo fuori dall’emergenza siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto. Siamo riusciti ad affrontare l’emergenza e a uscirne. Questa emergenza ci ha sicuramente valorizzato, sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare nella gestione dell’emergenza sanitaria. Ma ce l’abbiamo fatta».

Regione Emilia Romagna nelle scorse ore ha reso note le ultime disposizioni sulle balere. Da oggi, infatti, possono ripartire le attività di discoteche e locali assimilabili, sempre nel rispetto delle linee guida per la sicurezza delle persone e di chi vi lavora. Come spiegato anche dal presidente Bonaccini, il ballo sarà consentito unicamente all’aperto e sarà necessario osservare il distanziamento di due metri tra le persone. Qui di seguito la nota del governatore dem.





