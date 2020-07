Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 2 luglio: giù i ricoverati in TI

Appuntamento attorno alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, giovedì 2 luglio 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +16 casi positivi e +4 morti: conto totale salito a 28.508 contagiati e 4.264 vittime. 9 casi positivi sui 16 totali sono stati individuati attraverso l’attività di screening regionale. +20 le guarigioni, totale di 23,242, ovvero l’81,5% dei contagiati dall’inizio dell’epidemia. In calo, invece, i casi attivi, ovvero il numero di malati effettivi: -8, totale di 1.002.-2 i ricoverati in terapia intensiva (10), -4 ricoverati negli altri reparti Covid. 888 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei nuovi casi positivi per provincia riportato da Regione Emilia Romagna: 3.953 a Modena (+3, di cui 2 asintomatici), 4.913 a Bologna (+8, quasi tutti riconducibili a focolai sotto controllo. Di questi 2 sono asintomatici); 1.029 a Ferrara (+4, tutti asintomatici); 2.196 a Rimini (+1, asintomatico).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Regione Emilia Romagna al lavoro per rilanciare il turismo ed il presidente Stefano Bonaccini nelle scorse ore ha lanciato l’annuncio: «Ho presentato un importante piano di promozione turistica dell’alto Adriatico e delle nostre bellissime spiagge, rivolto ai turisti tedeschi, insieme ai presidenti Zaia e Fedriga, perché il virus non conosce distinzioni politiche o geografiche. Se vogliamo davvero rialzare la testa dobbiamo agire subito e insieme. Lasciamo da parte i teatrini della politica, abbiamo cose più serie e importanti a cui pensare».

Sulla sua pagina Facebook, Bonaccini è poi tornato sul comune di Medicina: «La scelta di istituire zona rossa il Comune di Medicina, nel marzo scorso, fu la più difficile da quando guido la regione Emilia-Romagna. Facemmo bene, preservando la diffusione del contagio verso la città metropolitana di Bologna (un quarto degli abitanti della regione). Pochi giorni fa la bellissima notizia: dopo tanto tempo nella comunità di Medicina non è stato registrato neanche un caso attivo da coronavirus. Avanti insieme».



© RIPRODUZIONE RISERVATA