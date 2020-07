Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 1 luglio: 88% malati in isolamento a casa

Ieri sono stati registrati +20 contagiati e +5 decessi nel bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna, tra poco conosceremo i dati aggiornati ad oggi, mercoledì 1 giugno 2020. Su 20 nuovi casi positivi, 16 sono persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. +37 le guarigioni, totale di 23.222 (81,5% dei contagiati da inizio crisi), mentre i casi attivi sono scesi di 22 unità, totale di 1.010. Stabile il dato dei pazienti in terapia intensiva (12), -3 i ricoverati negli altri reparti Covid (108). -19 le persone in isolamento domiciliare, totale di 890 (88% delle persone malate).

Questo il bilancio dei casi positivi per provincia riportato da Regione Emilia Romagna: 3.656 a Parma (+3, tutti asintomatici), 5.003 a Reggio Emilia (+1, asintomatico), 3.950 a Modena (+2, di cui 1 asintomatico), 4.905 a Bologna (+6, di cui 4 asintomatici), 1.025 a Ferrara (+3 tutti asintomatici). I casi di positività in Romagna sono 5.003 (+5). Di questi 1050 a Ravenna (+1),799 a Cesena (+3, asintomatici) e 2.195 a Rimini (+1, asintomatico). Invariati i casi di positività a Piacenza: 4.546; a Imola: 404; a Forlì: 959.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Intervenuto ai microfoni de L’aria che tira, il presidente Stefano Bonaccini ha tenuto a inviare un messaggio a tutti i cittadini dell’Emilia Romagna: «Non è ancora finita l’emergenza: per fortuna ci sono numeri molto bassi, negli ultimi giorni c’è stato un decesso al giorno, è sempre troppo ma fino a qualche settimana fa ne registravamo a centinaia».

Poi una battuta sul Mes, tema di scontro tra forze di Governo: «Io guido una Regione che, essendo l’unica italiana che aveva in pancia il focolaio più importante, quello di Codogno, ha pagato un prezzo molto alto. Nel dramma che abbiamo vissuto, ce la siamo cavata perché abbiamo una sanità di territorio straordinaria, che va implementata. Se dall’Europa arrivano 36 miliardi senza condizionalità, che per l’Emilia-Romagna vorrebbe dire 2-3 miliardi di euro, noi sappiamo come spenderli».



