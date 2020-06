Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 20 giugno: casi positivi in calo

+27 casi positivi e +5 morti nel bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri, appuntamento alle ore 17.30 con i dati aggiornati ad oggi, sabato 20 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, il bilancio totale è salito a 28.170 contagiati e 4.224 decessi. Le persone complessivamente guarite sono salite a 22.727, +84 rispetto a giovedì, mentre i casi attivi sono scesi di 62 unità, totale 1.219. 11 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 145 negli altri reparti Covid. Infine, 1.063 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi sul territorio riportato da Regione Emilia Romagna: 4.534 a Piacenza (nessun nuovo caso), 3.622 a Parma (+5), 4.981 a Reggio Emilia (+ 4), 3.939 a Modena (+1), 4.740 a Bologna (+12). A proposito dei nuovi contagiati di Bologna, la Regione ha spiegato che 2 sono asintomatici individuati attraverso screening regionali e 10 sintomatici, in gran parte legati a focolai individuati in precedenza, tracciati e tutti in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA:

Regione Emilia Romagna ieri ha annunciato un provvedimento dedicato al diritto allo studio, misure straordinarie a sostegno degli studenti universitari. Come spiegato in una nota, è stato predisposto un bando di concorso straordinario per la concessione di borse di studio, mirato a dare risposte alle necessità sorte in merito alle nuove modalità di svolgimento della didattica legate all’emergenza coronavirus. Previsto anche un “bonus Covid” per gli studenti che non raggiungono i crediti necessari. Queste le parole dell’assessore Salomoni: «Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, la Regione ha prestato particolare attenzione alla condizione degli studenti universitari e ha attivato attraverso ER.GO e con la condivisione degli Atenei e della Consulta regionale degli studenti misure straordinarie di sostegno. La Giunta regionale è intervenuta tempestivamente, con una delibera del 9 marzo, per definire le disposizioni straordinarie relative ai benefici per il diritto allo studio universitario in questo anno accademico, con l’obiettivo di garantire il sostegno economico a un maggior numero di studenti in difficili condizioni economiche».



