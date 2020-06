Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 24 giugno: 3 province senza casi

Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, mercoledì 24 giugno 2020. Ieri sono arrivate delle buone notizie: +18 casi positivi, di cui 8 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale, e +1 decesso (una donna residente nella provincia di Forlì-Cesena), bilancio totale salito a 28.260 infettati e 4.236 vittime dall’inizio dell’epidemia. Stabile il dato dei ricoverati in terapia intensiva (12), mentre scende di 8 unità il bilancio dei ricoverati negli altri reparti Covid (121). 956 le persone in isolamento domiciliare.+81 il conto dei guariti, totale di 22.935, mentre i malati effettivi sono 65 in meno di lunedì.

Questo il bilancio dei casi positivi su base provinciale riportato da Regione Emilia Romagna: 4.538 a Piacenza (+1), 3.633 a Parma (+2), 4.991 a Reggio Emilia (nessun nuovo caso), 3.944 a Modena (+1), 4.778 a Bologna (+4), 403 casi positivi a Imola (+1); 1.018 a Ferrara (+6, di cui 3 asintomatici). I casi di positività in Romagna sono 4.955 (+3), di cui 1.037 a Ravenna (nessun nuovo caso), 954 a Forlì (+2), 786 a Cesena (+1) e 2.178 a Rimini (nessun nuovo caso). Un dato quest’ultimo che corregge quello di ieri – 2.179 positivi – dovuto a un caso conteggiato due volte a causa di dati anagrafici non corretti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Intervistato da Repubblica, l’assessore al Lavoro Vincenzo Colla ha fatto il punto sull’emergenza economica in Emilia Romagna e sul rischio licenziamenti: «A inizio lockdown stimavamo 350mila posti di lavoro a rischio se la chiusura fosse continuata, ma adesso stiamo recuperando mese dopo mese. Certo se non mettiamo a terra gli interventi il rischio c’è, soprattutto nel commercio, nel terziario e nel turismo, ci sarà un’attenzione particolare per questo e anche per le aree più colpite come Piacenza e Rimini. Intanto la Regione ha anticipato risorse coi Confidi per dare liquidità alle imprese, trasmesso all’Inps il 100% delle richieste di cassa integrazione e sostenuto lo smart working per lavoratori e giovani. Poi abbiamo dato ai Comuni fondi per scuole ed edifici pubblici e firmato diversi accordi di sviluppo con le imprese, come quello di Orogel, che creano lavoro. Avremo altri grandi investimenti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA