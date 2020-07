Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 3 luglio: meno di 10 pazienti in TI

Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di oggi, venerdì 3 luglio 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +27 casi positivi e +1 morto, bilancio totale di 28.535 contagiati e 4.265 decessi dall’inizio dell’epidemia. Su 27 nuovi infettati, 16 sono asintomatici individuati grazie all’attività di screening della Regione. Un caso attivo in più rispetto a mercoledì, totale 1.003, mentre sono 25 le nuove guarigioni, totale di 23.267 (244 persone clinicamente guarite, 23.023 guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi), che rappresentano l’81,5% dei contagiati da inizio crisi coronavirus. Buone notizie dalla situazione negli ospedali: -1 ricoverato in terapia intensiva (9 in tutto, prima volta sotto le 10 unità), -8 ricoverati negli altri reparti Covid. 898 le persone in isolamento domiciliare, l’89,5% delle persone affette da coronavirus.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Questo il bilancio dei nuovi casi positivi per provincia riportato da Regione Emilia Romagna: 4548 a Piacenza (+2), 3657 a Parma (+1), 5003 a Reggio Emilia (nessun caso nuovo rispetto a ieri), 3.954 a Modena (+1, sintomatico), 4.926 a Bologna (+13, quasi tutti riconducibili a focolai sotto controllo; di questi 7 sono sintomatici); 404 a Imola (nessun caso nuovo rispetto a ieri), 1.029 a Ferrara (nessun caso nuovo rispetto a ieri); 1054 a Ravenna (+4, di cui 1 sintomatico), 961 a Forlì (+2 sintomatici), 802 a Cesena (+3) e 2197 a Rimini (+1).

Come riporta Repubblica, in quattro mesi l’Emilia Romagna ha speso 96 milioni di euro attraverso oltre 3 mila bando. Questa cifra rappresenta quanto è costata l’epidemia di coronavirus alla regione guidata da Stefano Bonaccini: l’Anec, infatti, ha passato al setaccio le gare d’appalto indette dalle Regioni per mascherine, tamponi, reagenti, ventilatori, ed ha reso nota il costo totale.

