Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 31 maggio: solo 65 in terapia intensiva

Pubblicità

Nuovo appuntamento con il bollettino sul coronavirus riguardante la regione Emilia Romagna. Anche per oggi, domenica 31 maggio, verranno comunicati gli ultimi dati inerenti alla pandemia, nel frattempo, diamo una ripassata ai numeri di ieri. Con i 20 nuovi casi di positività riscontrata sono saliti a quota 27.759 gli infetti in Emilia da inizio pandemia, lo scorso 21 febbraio. Al momento troviamo 2.816 persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 398, di cui solo 65 i casi gravi, nelle terapie intensive. E’ salito di 300 il numero relativo ai guariti, ad oggi 20.373, un dato pari al 73% del totale dei contagi da inizio emergenza. I numeri effettivi di malati in regione è pari a 3.279, mentre i nuovi decessi sono stati cinque, tutte donne, per un totale di 4.107 vittime dall’inizio della pandemia. Come in molte altre regioni, anche in Emilia sono stati istituti dei bandi a sostegno della ripresa economica, a cominciare dai negozi di vicinato, forse le realtà più colpite dalla crisi causata dal covid.

Pubblicità

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, CRISI DEL COMMERCIO E DELL’AGRICOLTURA

A riguardo l’assessore regionale al commercio, Andrea Corsini, ha commentato: “Piccoli negozi di vicinato in sede fissa, bar e ristoranti sono tra le imprese che più hanno sofferto sotto il profilo economico per la prolungata chiusura in seguito alle misure anti-Covid. Con questa iniezione aggiuntiva di fondi (il riferimento ad un bando messo a disposizione dalla Regione ndr), prelevati dal bilancio regionale ampliamo la platea dei beneficiari degli aiuti a sostegno dei progetti di riqualificazione e innovazione tecnologica presentati dalle imprese per accrescere la competitività di un settore strategico dell’economia regionale. E diamo anche una spinta alla ripartenza di molte attività commerciali rimaste ferme per molte settimane”. Colpito duramente anche il settore dell’agricoltura, con la Coldiretti che stima gravi perdite per tutto il settore in Italia nonché in Emilia: “A livello nazionale si stima una produzione di pesche e nettarine ridotta del 28% per un raccolto di quasi 820mila tonnellate che colloca l’Italia in Europa dopo la Spagna mentre il Belpaese resta primo produttore di albicocche con 136mila tonnellate, un quantitativo che è però più che dimezzato rispetto allo scorso anno (-56%)”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA