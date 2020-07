Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Dati 4 luglio: allarme indice Rt

+27 casi positivi e +2 decessi nel bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di venerdì, appuntamento alle ore 17.30 con i dati aggiornati ad oggi, sabato 4 luglio 2020. Come vi abbiamo raccontato, su 27 nuovi contagiati 18 sono persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale e 9 sintomatiche: bilancio totale salito a 28.562 infettati dall’inizio dell’epidemia. I due nuovi morti sono stati registrati in provincia di Reggio Emilia ed in provincia di Parma: conto totale salito a 4.267 vittime dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

17 le nuove guarigioni, totale di 23.285 (81,52% dei contagiati da inizio crisi), mentre sono stati registrati +8 casi attivi, conto salito a 1.011. Buone notizie dagli ospedali dell’Emilia Romagna: stabili il numero dei ricoverati in terapia intensiva (9), -9 i ricoverati negli altri reparti Covid (87). Le persone in isolamento domiciliare, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, sono 915 (+17). Da registrare la crescita dell’indice RT a 1,28, sopra il livello di guardia stabilito dall’Iss.

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Questo il bilancio dei nuovi casi positivi per provincia riportato dal bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri: 4548 a Piacenza (nessun nuovo caso), 3661 a Parma (+4), 5003 a Reggio Emilia (nessun caso nuovo rispetto a ieri), 3.957 a Modena (+3), 4.944 a Bologna (+18, quasi tutti riconducibili a focolai sotto controllo; di questi 8 sono sintomatici); 404 a Imola (), 1.029 a Ferrara (); 1054 a Ravenna (nessun caso nuovo rispetto a ieri), 961 a Forlì (nessun caso nuovo rispetto a ieri), 803 a Cesena (+1, sintomatico) e 2.198 a Rimini (+1, asintomatico).

Grazie all’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, da oggi in Emilia Romagna tornano i quotidiani sui tavolini e si può rigiocare a carte. Ma non solo: in auto si viaggerà anche con i non conviventi. Da segnalare inoltre la riapertura delle saune in qualsiasi struttura, con accesso ad un numero di persone proporzionato alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA