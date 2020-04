Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 21 aprile

Pubblicità

Bollettino coronavirus Emilia Romagna, atteso in conferenza stampa il commissario Sergio Venturi per gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 307 casi positivi e 56 decessi in più, che hanno portato il totale a 22.867 contagiati e 3.079 morti. Continuano i migliorare i dati relativi alle guarigioni: le persone complessivamente guarite sono 6.266 (281): 2.162 clinicamente guarite e 4.104 guarite a tutti gli effetti.

Questi i casi positivi per Provincia: 3.393 a Piacenza (24 in più rispetto a ieri), 2.887 a Parma (74 in più), 4.352 a Reggio Emilia (34 in più), 3.411 a Modena (21 in più), 3.466 a Bologna (81 in più), 356 le positività registrate a Imola (1 in più), 787 a Ferrara (16 in più). In Romagna sono complessivamente 4.215 (56 in più), di cui 934 a Ravenna (8 in più), 821 a Forlì (10 in più), 614 a Cesena (10 in più), 1.846 a Rimini (28 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, BONACCINI: “”

Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente Stefano Bonaccini ha invocato linee guida nazionali per la fase 2, a partire dalle mascherine passando per le modalità di spostamento. In Emilia Romagna ci si sta portando avanti: «Insieme a tutte le parti sociali, nel Patto per il Lavoro regionale abbiamo condiviso un progetto per poter ripartire gradualmente nelle filiere produttive con maggiore impatto sull’export e nell’edilizia e nei cantieri, in particolare con le opere pubbliche. L’intero sistema socioeconomico emiliano-romagnolo garantisce l’applicazione di protocolli perla sicurezza nei luoghi di lavoro, con meccanismi di controllo nelle aziende. Proposta che abbiamo inviato al governo, cui spetta decidere avendo la competenza sulle attività produttive, ma noi siamo pronti, convinti di poter partire anche il 27 aprile».

Nell’intervista rilasciata al Corriere, Stefano Bonaccini ha poi evidenziato che andrebbe bene anche ripartire il 4 maggio «purchè ci siano le condizioni per poterlo fare», ciò che conta è avere un progetto: ora sono attese risposte dal Governo. Una battuta sul turismo: «E’ aperto un confronto positivo col ministro Franceschini, a partire dall’idea di voucher per le famiglie con cui sostenere la ripresa del mercato turistico interno, non appena ci saranno le condizioni per ripartire. Ma intanto occorre immediatamente sostenere le imprese assicurando loro liquidità e ammortizzatori per i lavoratori stagionali, altrimenti rischiamo il disastro. Esattamente come per la cultura e lo spettacolo, gli eventi e lo sport».



