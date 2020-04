Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 19 aprile

Pubblicità

Emergenza Covid-19, tra pochi minuti appuntamento con la conferenza stampa di Sergio Venturi per il nuovo bollettino coronavirus dell’Emilia-Romagna. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono arrivate altre buone notizie: diminuito ancora il numero dei pazienti nelle terapie intensive (-7) e negli altri reparti Covid (-68). Il numero di casi positivi è salito a 22.560 (+376), mentre i decessi hanno raggiunto quota 3.023 (+58). Per quanto concerne i guariti, il bilancio è salito a 5.985 (+350), dei quali 2.168 clinicamente guariti e 3.817 guariti a tutti gli effetti.

Questi i casi positivi per Provincia: 3.369 a Piacenza (70 in più rispetto a ieri), 2.813 a Parma (45 in più), 4.318 a Reggio Emilia (101 in più), 3.390 a Modena (50 in più), 3.385 a Bologna (60 in più), 355 le positività registrate a Imola (1 in più), 771 a Ferrara (12 in più). In Romagna sono complessivamente 4.159 (37 in più), di cui 926 a Ravenna (5 in più), 811 a Forlì (15 in più), 604 a Cesena (4 in più), 1.818 a Rimini (13 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, BONACCINI: “LA BATTAGLIA NON E’ VINTA”

Ancora dati positivi per l’Emilia Romagna, dunque, che sta assistendo a un rallentamento del contagio e soprattutto ad un calo degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri in terapia intensiva. Il presidente Stefano Bonaccini però non si illude: «Voglio essere chiaro: la battaglia non è vinta, tutt’altro, dobbiamo essere rigorosi e non allentare la presa. Fin dai primi casi abbiamo dato ascolto alle indicazioni della comunità scientifica, decidendo in anticipo rispetto al governo nazionale la chiusura delle scuole e le limitazioni agli spostamenti».

Intervenuto ai microfoni di Business Insider Italia, Bonaccini ha aggiunto: «Nel frattempo, stiamo anche progettando la ripartenza economica. In questi giorni abbiamo approvato un primo pacchetto di sostegno alle famiglie, alle imprese, a lavoratori e lavoratrici, studenti e tirocinanti. Sono misure che vanno a incidere concretamente sulla vita quotidiana delle persone, immediatamente operative. È solo l’inizio, abbiamo pronto un piano di investimenti per 5 miliardi di euro».



