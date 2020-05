Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa: dati 6 maggio

Pubblicità

In programma alle ore 17.30 il nuovo appuntamento con la conferenza stampa del commissario Sergio Venturi per il bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +100 casi positivi e +39 decessi, che hanno portato il bilancio a 26.275 contagiati e 3.705 morti. Ottime notizie arrivano dagli ospedali: -8 ricoverati in terapia intensiva e -51 ricoverati negli altri reparti Covid. Calo esponenziale di casi attivi, -303 malati effettivi, mentre sono stati registrati+364 guariti, che hanno portato il totale a 13.889: 3.184 clinicamente guariti e 10.705 guariti a tutti gli effetti.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 4.286 a Piacenza (35 in più rispetto a ieri), 3.230 a Parma (3 in più), 4.788 a Reggio Emilia (10 in più), 3.758 a Modena (11 in più), 4.232 a Bologna (28 in più), 387 le positività registrate a Imola (1 in più), 940 a Ferrara (2 in più). In Romagna sono complessivamente 4.654 (10 in più), di cui 986 a Ravenna e910 a Forlì (in entrambi i casi nessuna variazione rispetto a ieri), 715 a Cesena (3 in più), 2.043 a Rimini (7 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: “TAMPONI VERRANNO RADDOPPIATI”

La Regione ha le idee chiare sui prossimi step per combattere l’epidemia: fare più test e accelerare l’attività di monitoraggio. Come invocato dal commissario Sergio Venturi, l’Emilia Romagna si appresta a raddoppiare i tamponi: priorità a case di riposo per anziani e abitazioni privati, che restano i due fronti più delicati secondo l’assessore Raffaele Donini. L’assessore alla Sanità ha poi annunciato che «si partirà anche con i test sierologici alla popolazione: abbiamo appena annunciato il via alla prima campagna di screening a Piacenza».

Ieri è stato reso noto che il commissario all’emergenza Venturi cesserà l’incarico sabato 9 maggio, una decisione presa dallo stesso Venturi dato il consolidamento del rallentamento del contagio. Queste le parole del presidente Stefano Bonaccini: «In queste settimane abbiamo tutti avuto la riprova del fatto che Sergio sia una persona eccezionale,prima ancora che un professionista e un amministratore pubblico serio e preparato. Nonostante scelte personali prese da tempo, ha accettato di rimanere a darci una mano non appena scoppiata l’emergenza sanitaria, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità regionale e per tutti i cittadini, ai quali si è rivolto ogni giorno quasi prendendoli per mano e portandoli fuori da un periodo durissimo».



