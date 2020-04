Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta video conferenza stampa 17 aprile

Pubblicità

Tra pochi minuti al via la conferenza stampa del commissario Sergio Venturi per il nuovo bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 457 casi positivi e 55 morti (26 uomini e 29 donne), che hanno portato il totale a 21.486 contagiati e 2.843 decessi. 316 nuovi guariti per un totale di 4.980, dei quali 2.093 clinicamente guariti e 2.887 guariti a tutti gli effetti. Importante calo nei reparti di terapia intensiva (-9) e negli altri reparti Covid (-28).

Questi i casi positivi per Provincia: 3.249 a Piacenza (26 in più rispetto a ieri), 2.698 a Parma (82 in più), 4.053 a Reggio Emilia (71 in più), 3.262 a Modena (45 in più), 3.142 a Bologna (107 in più), 348 le positività registrate a Imola (3 in più), 709 a Ferrara (60 in più). In Romagna sono complessivamente 4.025 (63 in più), di cui 904 a Ravenna (15 in più), 752 a Forlì (16 in più), 595 a Cesena (7 in più), 1.774 a Rimini (25 in più).

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: “BAR E RISTORANTI RESTANO CHIUSI

Se la Regione è al lavoro per riaprire le aziende – automotive, ceramiche e moda in primis – lo stesso non si può dire di bar e ristoranti. Intervenuto ai microfoni di Tagadà, il governatore Stefano Bonaccini ha evidenziato che questi esercizi «devono restare chiusi»: «Bisogna cercare di decidere alcune filiere piuttosto che altre, visto che ad esempio ciò che crea assembramenti a mio parere va evitato. Non mi sentirei mai di riaprire tra pochi giorni ristoranti e bar, anche se fosse il Governo a deciderlo».

Per il presidente dell’Emilia Romagna il modello per la fase 2 è la Granarolo, grande impresa che «ha 2 mila dipendenti sparsi in tutta Italia, non ha mai chiusi e ha avuto casi positivi al coronavirus che si contano sulle dita di una mano». Per quanto riguarda il settore del turismo, tra i più importanti della Regione, Bonaccini ha invocato nuovamente i bonus vacanze, provvedimento che il Governo dovrebbe introdurre a stretto giro di posta.



