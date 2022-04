Bollettino Coronavirus Italia 10 aprile 2022/ Dati Min. Salute: positività -0,5%

È giunto il tempo di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 10 aprile 2022, che sarà diramato dal Ministero della Salute nelle prossime ore. Intanto, mentre attendiamo di scoprire quali saranno i dati che comporranno il nuovo report circa l’andamento della pandemia di Covid-19, in termini soprattutto di nuove positività rilevate e di pressione esercitata dai pazienti sulle strutture nosocomiali del Belpaese, diamo uno sguardo a quello di ieri, con la statistica inerente alla positività che si attesta al 14,6%, mostrando un calo dello 0,5% rispetto a venerdì. A ieri sono stati registrati 63.992 contagiati a fronte di 438.449 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Per quanto concerne le vittime (112), si è arrivati nel complesso a quota 160.658. Invece, i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 76.051.

Bollettino vaccini Covid 10 aprile 2022/ Dati: 89,94% italiani ha ricevuto due dosi

Gli attualmente positivi nel bollettino Coronavirus Italia sono 1.237.865. I ricoverati nelle aree mediche Covid sono 10.023 (-79). Invece, i malati in terapia intensiva sono 462, con 42 ingressi del giorno e un saldo rispetto a ieri che dà 0. La ripetizione dei casi per regione evidenzia che la Lombardia ne registra 8.540, nel Lazio 7.255 e 6.820 in Veneto.

Bollettino Coronavirus Lombardia 10 aprile 2022/ Dati: tasso di positività al 13,1%

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 10 APRILE, PARLA REZZA: “MANTENERE LA PRUDENZA”

Mentre aspettiamo di conoscere il bollettino Coronavirus Italia di oggi, riportiamo il commento del direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, effettuato nel corso dell’analisi dei dati relativi al monitoraggio settimanale sull’andamento epidemico del Covid-19: “Data l’elevata velocità di circolazione virale, è ancora bene mantenere comportamenti ispirati alla prudenza ed è soprattutto essenziale completare il ciclo vaccinale con una dose di richiamo per chi non l’avesse ancora fatto”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 9 APRILE/ 8.540 nuovi casi e 17 decessi

Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, nel corso di un’intervista televisiva ha altresì evidenziato che “dobbiamo passare dall’obbligo alla responsabilità. La mascherina dovrà rimanere un aiuto, come gli occhiali da sole, da usare al bisogno, in particolare per le persone fragili o se stiamo vicino a persone fragili”. Le sue affermazioni vanno interpretate anche alla luce della scelta del governo di mantenere o meno l’uso delle mascherine al chiuso, attesa per il 20 aprile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA