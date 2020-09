Bollettino coronavirus Italia 11 settembre/ Dati Min. Salute: sfiorati i 1.600 casi

Nell’ultimo bollettino coronavirus Italia è stato registrato un nuovo aumento di casi positivi, che hanno sfiorato quota 1.600 unità. Come reso noto ieri dal Ministero della Salute, giovedì sono stati rilevati 1.597 contagiati, numero superiore ai 1.434 di mercoledì: il totale di infettati dall’inizio dell’epidemia è di 283.180. In leggero calo il numero di tamponi processati, 94.186, circa 2 mila in meno rispetto al giorno precedente. In ribasso anche il dato dei decessi: giovedì sono stati registrati 10 morti, che hanno portato il bilancio totale a 35.587 vittime di Covid-19. Gli attualmente positivi sono 35.708, in crescita di 613 unità, mentre c’è da annotare un nuovo rialzo di ricoverati negli ospedali italiani: +14 pazienti in terapia intensiva (164) e +58 pazienti negli altri reparti Covid (1.836). Infine, +613 tra guariti e dimessi e +902 persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

La riapertura delle scuole è imminente ma prosegue senza sosta lo scontro tra Governo e Regioni. Il nuovo fronte è la misurazione della febbre: il compito spetta ai genitori, ma Piemonte e Campania non si fidano e sono pronti a prendere provvedimenti. Senza dimenticare i test in corso sul personale: su 500 mila, 13 mila positivi al sierologico, ora sono in quarantena. Intervistato da Repubblica, Andrea Crisanti ha spiegato: «La misurazione della temperatura è una cosa seria, non può essere delegata a otto milioni di famiglie. C’è chi la misura sulla fronte, chi nell’orecchio, chi sulla lingua, chi sotto l’ascella e per di più con termometri diversi. E poi c’è una questione di coerenza: se si tratta di una misura decisiva per la sorveglianza epidemiologica allora deve farla lo Stato, non i singoli cittadini in un caotico fai-da-te. Oltre al fatto che la soglia per assentarsi dalle lezioni andrebbe abbassata a 37 gradi: per i ragazzi e i bambini, che si ammalano meno, fissarla a 37.5 non è adeguato».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 10 SETTEMBRE





