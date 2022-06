Bollettino Coronavirus Italia 12 giugno 2022/ Dati Min. Salute: positività all’11,8%

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, che anche nella giornata di oggi, domenica 12 giugno 2022, per mezzo dei dati diramati dal Ministero della Salute, contribuisce a ricostruire l’esatta situazione legata all’andamento della pandemia di Covid-19 sul territorio nazionale, a cominciare dal numero di casi giornalieri individuati e dalla pressione esercitata dai malati Covid sulla rete nosocomiale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 11 GIUGNO/ +11 morti, calano i ricoveri

Volgendo intanto lo sguardo al bollettino Coronavirus Italia di ieri, si scopre che il tasso di positività si è attestato all’11,8%, evidenziando un calo dello 0,9 per cento. Infatti, sono stati registrati 22.104 contagiati su 187.234 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Di conseguenza, dall’inizio della pandemia Covid sono stati certificati 17.634.065 casi di Coronavirus in Italia. Per quanto concerne i morti, ne sono stati segnalati 60 nelle ultime 24 ore, che hanno contribuito, purtroppo, a innalzare il totale delle vittime nel nostro Paese a quota 167.365. I guariti, invece, sono stati 24.853. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i ricoverati con sintomi nelle aree mediche Covid sono 4.076 (-86), invece i malati in terapia intensiva sono 193 (-3), di cui 22 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 11 GIUGNO/ +22.104 casi 60 morti: dati Ministero Salute

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: MASCHERINE ALLA MATURITÀ, SÌ O NO?

Mentre attendiamo di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Italia, focalizziamoci un istante sul dibattito inerente all’utilizzo o meno delle mascherine da parte degli studenti agli esami di maturità e di terza media. Proprio nelle ultime ore, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha manifestato a mezzo stampa l’auspicio che un decreto ad hoc possa essere approvato nel prossimo Consiglio dei Ministri del 15 giugno, dunque in tempo per consentire ai candidati di affrontare le prove senza indossare i dispositivi di protezione individuale.

“Il covid è stato creato dai russi”/ Canale Telegram “Ritorsione di Mosca sulla Cina”

Inoltre, secondo il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, a decidere nel merito è il presidente di commissione. L’Associazione presidi, per bocca del presidente Giannelli, ha così replicato: “A me non sembra che possa essere un presidente di commissione a decidere se la mascherina si tiene o no. O c’è una ragione sanitaria o non c’è”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA