Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 giugno/ -73 ricoveri, positività 12.7%

Si sta per chiudere una nuova settimana, e come sempre iniziamo il weekend con l’analisi e la lettura del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello aggiornato ad oggi, sabato 11 giugno 2022. Il nuovo report verrà comunicato dal dicastero preposto nel pomeriggio di oggi, e nell’attesa possiamo rivedere il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 21.554 a fronte di 170.097 tamponi processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività si assesta attorno al 10 per cento, ieri per l’esattezza al 12.7%, mentre, in merito al numero delle vittime, purtroppo non si intravedono segnali di luce visto che anche ieri sono stati segnalati dei decessi, leggasi 63 per un totale dal 20 febbraio 2020, giorno della prima vittima di covid in Italia, pari a 167.305 morti a seguito dell’infezione. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, invece, in terapia intensiva vi sono al momento 196 persone ricoverate e altre 4.162 in area medica, per una variazione rispetto al precedente report di -1 e -72 allettati. Infine i dati della Lombardia, che nel bollettino di ieri ha comunicato altri 3.132 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 GIUGNO: I DATI DEL MONITORAGGIO ISS

E a proposito di bollettino covid, sono in chiaro/scuro i dati comunicati ieri dall’Iss tramite il consueto monitoraggio settimanale: è infatti in calo l’indice Rt, mentre torna a salire l’incidenza settimanale. “Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale – fa sapere l’Iss – 222 ogni 100.000 abitanti (03/06/2022 -09/06/2022) contro 207 ogni 100.000 abitanti (27/05/2022 -02/06/2022)”. Viene inoltre specificato che nel periodo 18 – 31 maggio 2022, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,75 (range 0,72-0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente” quando era pari a 0,82.

“L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana precedente: Rt=0,80 (0,77-0,85) al 31/05/2022 vs Rt=0,78 (0,75-0,82) al 23/05/2022”. Buone nuove dai posti letto ospedalieri occupati: “Il tasso di occupazione in terapia intensiva fa sapere ancora l’Istituto superiore di sanità – scende al 2,0% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 09 giugno) contro il 2,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 02 giugno)”. Il tasso di occupazione “in aree mediche a livello nazionale scende al 6,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 9 giugno) contro il 7,1%”.











