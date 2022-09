Bollettino coronavirus Italia 12 settembre/ Le regole per la mascherina a scuola

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA DI IERI

Come ci siamo ormai abituati nel corso degli anni di emergenza sanitaria, nel corso del pomeriggio verrà pubblicato l’aggiornamento al bollettino coronavirus per l’Italia a cura del Ministero della Salute. Nelle ultime giornate sembra che l’emergenza covid stia rimanendo sotto controllo, con un tasso di positività nella media e il dato sui ricoveri in calo. Per dirlo con sicurezza, recuperiamo i dati del bollettino coronavirus dell’Italia di ieri, domenica 11 settembre.

Nella giornata di ieri i nuovi contagi registrati dal Ministero della Salute sono stati 12.317 a fronte di 108.644 tamponi processati. Questi due dati (in linea con quelli di sabato) si traducono in un tasso di positività pari all’11,3% (mentre nella giornata di sabato era dell’11,1%). Purtroppo, nel bollettino coronavirus dell’Italia di ieri si sono registrati anche 34 nuovi decessi che portano il totale a quota 176.209. Dal punto di vista della pressione ospedaliera, invece, la situazione sembra piuttosto positiva, con –13 ricoveri in area non critica (con un totale che dunque si attesta a quota 3.923) e 7 accessi in terapia intensiva (che portano il totale a quota 180).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, COME SARÀ IL RIENTRO A SCUOLA

Nel frattempo che siamo in attesa dell’aggiornamento quotidiano al bollettino coronavirus dell’Italia, recuperiamo alcune di quelle notizie e opinioni che si sono susseguite nel corso delle ultime ore. In questa metà di settembre, ovviamente, si torna a parlare parecchio della scuola e di quali misure per il contenimento del coronavirus verranno adottate nel nuovo anno scolastico. In particolare, una novità importante per i ragazzi che riprenderanno la scuola è la fine dell’obbligo della mascherina durante le lezioni.

Ci si riserva, però, la possibilità di cambiare le regole in virtù dell’evolversi della situazione sanitaria, attestata anche dal bollettino coronavirus dell’Italia. Sarà anche il medico curante a poter indicare ai pazienti la necessità di indossare la mascherina durante gli orari scolastici, ma rimane in generale a discrezione dello studente, del docente o del personale ATA decidere di indossarla o meno (rigorosamente FFP2) ed eventualmente se indossare anche altri dispositivi di protezione individuale. Nel caso un ragazzo avesse sintomi simili a quelli del covid ma di lieve entità, assoggettabili anche ad una comune influenza, potrebbe continuare a seguire le lezioni in presenza indossando la mascherina e prestando particolare attenzione all’igiene delle mani.

