Bollettino Coronavirus Italia 13 marzo 2022/ Dati Min. Salute: tasso positività 12,9%

Anche quest’oggi, domenica 13 marzo 2022, è tempo di interfacciarsi con il bollettino Coronavirus Italia, che consta dei dati diramati dal Ministero della Salute e che, nel pomeriggio odierno, consentirà di disporre di un’istantanea aggiornata circa la pandemia di Covid-19 nel Belpaese. In particolare, l’attenzione sarà tutta incentrata sui nuovi casi di positività rilevati e sulla pressione esercitata dai malati SARS-CoV-2 sugli ospedali nostrani. Come reso noto dal dicastero di Roberto Speranza ieri, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 53.825 nuovi contagiati su 417.777 tamponi processati, tra quelli molecolari e quelli antigenici. Il tasso di positività ha raggiunto il 12,9%.

Il bollettino Coronavirus Italia di sabato è stato, purtroppo, appesantito da 133 nuovi decessi, in lieve decrescita rispetto alla giornata di venerdì, per un totale di 156.782 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Scendono, nel contempo, i ricoverati nei nosocomi disseminati lungo lo Stivale: sono 14 in meno i pazienti in terapia intensiva (totale 513) e -40 i degenti negli altri reparti Covid (8.234).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 13 MARZO, GUIDO RASI: “PER ORA NON MI PREOCCUPA LA RISALITA DEI CASI”

Mentre attendiamo di conoscere il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 13 marzo 2022, ripotiamo le dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa Adnkronos Salute da Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) e consulente del commissario all’emergenza Coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo: “Per ora non mi preoccupa la risalita dei casi Covid degli ultimi giorni. Ma, certo, merita molta attenzione. E in 7-8 giorni bisognerà vedere se non risalgono i ricoveri, perché quello sarebbe il segnale che qualcosa va male. Se i ricoveri non salgono, possiamo rasserenarci un po’”.

Saranno dunque 8-10 giorni decisivi, i prossimi, anche in chiave bollettino Coronavirus Italia? “Sì, teniamo anche conto che è disomogenea questa risalita dei contagi – ha sottolineato Rasi –. Noi abbiamo sempre visto che questa infezione si muove a onde geografiche, quindi speriamo che sia solo questo. Sembra infatti che prima il Nord fosse un po’ più colpito e il Sud invece stesse meglio. Adesso pare come se Covid volesse scendere e andarsene fuori via dal mare. Speriamo. Occorre, in ogni caso, monitorare ancora”.



