Bollettino Coronavirus Lombardia 13 marzo 2022/ Dati: 115.490 attualmente positivi

Torna anche quest’oggi, domenica 13 marzo 2022, il bollettino Coronavirus Lombardia, che consente di disporre dei dati aggiornati relativi all’andamento della pandemia a livello regionale, con particolare attenzione ai nuovi casi di positività e alla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali presenti sul territorio. In attesa di leggere il report odierno, diamo uno sguardo alle statistiche diffuse nelle scorse 24 ore, quando sono stati 5.501 i contagi rilevati in Lombardia, a fronte di 58.445 tamponi processati tra molecolari e antigenici.

Sono stati 32 i decessi, mentre i pazienti con sintomi sono 776, di cui 72 si trovano in terapia intensiva. 114.642 soggetti sono in isolamento domiciliare, mentre gli attualmente positivi in totale sono 115.490. Per ciò che riguarda la ripartizione dei casi quotidiani per province: al primo posto c’è Milano, a quota 1.923. Seguono Brescia (599), Varese (493), Monza e Brianza (380) e Como (373).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 13 MARZO 2022: IL REPORT DELLA FONDAZIONE GIMBE

In attesa di scoprire i dati che compongono il bollettino Coronavirus Lombardia, scopriamo, leggendo il report della Fondazione Gimbe, che in regione sta frenando il calo dei nuovi contagi. In particolare, come si evince dalle statistiche, nell’ultima settimana (2-8 marzo) i nuovi contagi “sono diminuiti del 2,7 per cento: un calo decisamente meno consistente rispetto alla settimana precedente, quando i nuovi casi erano diminuiti di quasi il 16 per cento”.

Sta proseguendo anche il calo dei posti letto occupati: “I pazienti ricoverati nei reparti di area medica e di terapia intensiva della Lombardia sono sempre meno”. Stando al report della Fondazione Gimbe, stilato sulla base dei dati Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), si scopre che a livello regionale in area medica è occupato da pazienti Covid il 7,9 per cento dei posti letto, mentre “in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid il 4,5 per cento dei posti letto (la scorsa settimana le percentuali erano rispettivamente del 9,6 e del 5,4 per cento)”.

