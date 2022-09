Bollettino Coronavirus Italia 13 settembre/ Dati Min Salute, “autunno fase complessa”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA DI IERI

Anche oggi pomeriggio è attesa la pubblicazione del bollettino Coronavirus Italia da parte del Ministero della Salute. La situazione sembra piuttosto stabile e, analizzando i dati di ieri, ricordiamo che il tasso di positività era pari all’11,2%, una cifra in diminuzione rispetto ai giorni scorsi. C’è però da considerare il fatto che nel week-end il numero di tamponi è sempre più ridotto: ne sono infatti stati processati 57.519, individuando 6.415 nuovi casi di positività.

Non si ferma neppure il triste conteggio dei morti, che nella giornata di ieri sono stati 33, portando il totale a 176.242 decessi dall’inizio della pandemia. I dati di ieri evidenziano che ci sono 462.669 persone positive in tutta Italia, di cui 458.504 si trovano in isolamento domiciliare. La presenza di sintomatologie è lieve oppure assente. Crescono di 66 pazienti i ricoveri medici, per un totale di 3.989 persone attualmente ricoverate. Diminuisce invece la pressione sulle terapie intensive, con 4 pazienti dimessi e un totale di 176 cittadini ancora in reparto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, AUTUNNO “FASE COMPLESSA”

Secondo il segretario della Cisl Luigi Sbarra, “siamo dentro una fase dura, sofferta e complessa che non ammette sterili contrapposizioni. Il Covid continua a mietere vittime e temiamo che l’autunno non migliorerà questa situazione – ha dichiarato in conferenza stampa –. È necessario evitare che il Covid possa ripartire con nuove o sotto varianti. Non sono ammesse distrazioni. Non siamo convinti che il Paese sia fuori dall’emergenza pandemica”.

Sul fronte vaccini, invece, l’Agenzia Europea per i medicinali ha dato il via libera al booster del vaccino Pfizer contro Omicron Ba.4 e Ba.5. La settimana scorsa aveva approvato quello per Omicron 1 e questa “sovrapposizione” non ha mancato di suscitare alcune perplessità. Come ha osservato Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, “si rischia di creare confusione nella popolazione, mi pare una tempistica sbagliata”. A SkyTg24, l’infettivologo si chiede: “Come si spiega alle persone che anche il booster bivalente per Omicron 1 è efficace e, se c’è necessità, va fatto subito? Tutti vorranno aspettare e così si complica la campagna vaccinale”.

