Bollettino Coronavirus Italia 14 agosto/ Dati Min Salute: 3402 ricoverati in ospedale

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, che anche quest’oggi, sabato 14 agosto 2021, grazie ai dati diramati dal Ministero della Salute, consentirà di disporre di un’istantanea aggiornata circa la situazione pandemica attualmente in essere nel nostro Paese, a cominciare dal numero dei nuovi casi rilevati e dal livello di pressione che grava sul tessuto nosocomiale nazionale, fino a questo momento al di sotto della soglia d’allerta.

Per quanto riguarda le statistiche diffuse nella giornata di venerdì, sono stati rilevati 7.409 contagi su un totale di 225.486 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si è attestato al 3,3%. In aumento anche il numero dei morti nelle ultime 24 ore (45), con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che ha raggiunto quota 128.379 unità. Fortunatamente, rimane elevato anche il numero dei guariti, in totale 4.175.198. In crescita il numero dei ricoverati in aree mediche Covid: sono 3.033 (+58). Discorso analogo nelle terapie intensive, dove i degenti sono 369 (+17).

CORONAVIRUS ITALIA, QUARANTENA DEI VACCINATI RIDOTTA DA 10 A 7 GIORNI

In attesa pertanto di conoscere le cifre e le percentuali che compongono il bollettino Coronavirus Italia odierno, sottolineiamo che il Ministero della Salute ha emanato la circolare che prevede la riduzione da 10 a 7 giorni della quarantena dei vaccinati entrati in contatto con un positivo. “Possono rientrare in comunità – si legge nella circolare – dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo”.

Inoltre, nel caso in cui non fosse possibile effettuare un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso. “I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie – prosegue il testo –, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus”.

