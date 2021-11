Bollettino Coronavirus Italia 14 novembre 2021/ Dati Min. Salute: positività 1,6%

Anche nella giornata di oggi, domenica 14 novembre 2021, si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, grazie ai dati raccolti e diffusi dal Ministero della Salute. Nel pomeriggio odierno potremo quindi disporre di una panoramica aggiornata circa l’andamento della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, che nelle ultime settimane ha fatto registrare un nuovo balzo in avanti nei contagi. Intanto, volgendo lo sguardo ai riferimenti statistici di ieri, i contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 8.544, a fronte di 540.317 tamponi processati (tra molecolari e antigenici, ndr). Invece, il tasso di positività al virus è di 1,6%, in calo dello 0,1% rispetto a venerdì.

Per quanto concerne invece il dato relativo ai morti Covid, da inizio pandemia sono stati 132.739, perché ne sono stati registrati altri 53. I nuovi guariti sono stati 4.033, mentre le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 115.112, di cui 111.062 in isolamento domiciliare. Infine, le persone ricoverate nelle aree mediche Covid sono 3.597 (+72), mentre in terapia intensiva si trovano 453 malati (+8).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, GIORGIO SESTILI: “RISCHIAMO 30MILA CASI A NATALE”

In attesa di conoscere i nuovi dati che compongono il bollettino Coronavirus Italia di oggi, attesi nel pomeriggio, riportiamo le dichiarazioni del fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook “Coronavirus-Dati e analisi scientifiche”, in merito all’andamento della curva epidemiologica, rilasciate ai colleghi de “Il Messaggero”: “Nell’ultima settimana si è abbassato il tempo di raddoppio dei casi, che adesso è di circa 14 giorni. Questo significa che a fine novembre potemmo avere circa 15mila casi e per Natale intorno a 30mila casi”.

Si tratta di una stima che presenta margini di errore, ma al momento è plausibile: “Ovviamente – ha aggiunto – vanno considerate tutte le variabili del caso, in quanto eventuali misure di contenimento potrebbero limitare la crescita dell’epidemia, ma è anche possibile che l’epidemia progredisca più velocemente perché siamo ancora in una fase di espansione e sembra che il tasso di crescita stia aumentando nel tempo”.



