Bollettino Coronavirus Italia 14 settembre/ Locatelli, “errore ritardare vaccino”

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 settembre 2022, il Ministero della Salute pubblicherà il bollettino Coronavirus Italia, che offrirà una panoramica a livello nazionale sull’andamento dei contagi e sullo sviluppo della pressione sugli ospedali. Per capire meglio l’evoluzione del covid nel nostro Paese, riepiloghiamo i dati diffusi nel bollettino di ieri. Rispetto a lunedì, quando il numero di tamponi processati è stato molto basso come ogni fine settimana, il tasso di positività ieri è tornato a crescere. Su 184.211 tamponi, tra antigenici e molecolari, sono infatti stati individuati 23.161 nuovi casi, con un tasso di positività quindi pari al 12,6%.

Il bollettino di ieri ha registrato un aumento anche nei morti, che nelle ultime 24 ore sono stati 93, portando il totale da febbraio 2020 a 176.335 decessi. È in diminuzione il numero di italiani postivi al Covid, attualmente pari a 454.035. Tra questi, 450.004 si trovano in isolamento domiciliare. Diminuiscono di 121 i pazienti ricoverati in ospedale, abbassando il numero complessivo a 3.868. Bene anche la situazione delle terapie intensive, che vedono la dimissione di 13 pazienti; attualmente vi sono ricoverati 163 cittadini.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, IN ARRIVO ANCHE INFLUENZA

Gli esperti guardano con attenzione all’avvicinarsi dell’autunno e della stagione più fredda. SkyTg24 parla di “duplice minaccia” riferendosi all’arrivo di una nuova ondata influenzale e alla possibilità che a questa si aggiunga anche un ritorno del Coronavirus e quindi un aumento dei contagi. Gli esperti raccomandano quindi di ricorrere alla doppia vaccinazione, in particolare nel caso di soggetti fragili, immunocompromessi e anziani a rischio. Le due inoculazioni si potranno ricevere nel corso di un’unica convocazione.

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, torna sulla questione dei vaccini bivalenti e, sentito da Avvenire, precisa che “tutti i vaccini che abbiamo sono validi ed efficaci nel prevenire la malattia grave e la morte da Covid”, ribadendo piuttosto l’importanza della “tempestività della vaccinazione, non la tipologia di vaccino con cui si procede alla somministrazione”. Per questo motivo, spiega, non avrebbe senso aspettare i vaccini approvati lunedì dell’Agenzia Europea per i Medicinali, che sono “codificati per BA.4 e BA.5 e arriveranno in Italia non prima di due o tre settimane. Ritardare la vaccinazione nelle categorie a rischio”, conclude, “sarebbe un errore”.

