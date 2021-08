Bollettino Coronavirus Italia 15 agosto/ Dati Min Salute: 71 nuovi ricoveri, 34 morti

Anche nel giorno di Ferragosto, domenica 15 agosto 2021, si rinnova il quotidiano appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, che, basandosi sui dati e sulle statistiche diffusi dal Ministero della Salute, consente di consultare un’istantanea aggiornata della situazione connessa all’andamento della pandemia nel nostro Paese, con particolare riferimento al numero dei nuovi casi rilevati e della pressione esercitata dai malati Covid sulla rete ospedaliera nazionale, che nei mesi passati ha gravemente sofferto per via del sovraffollamento delle strutture nosocomiali.

Intanto, volgendo lo sguardo alle cifre emerse nelle ultime 24 ore, scopriamo che sono stati 7.188 i contagi emersi nel nostro Paese, a fronte di 254.006 test eseguiti, tra molecolari e antigenici. I decessi sono invece stati 34, con 4.931 guarigioni dal virus. In lieve aumento, purtroppo, i computi complessivi dei ricoverati nelle terapie intensive (+3 pazienti rispetto a ieri) e degli altri reparti Covid ospedalieri (+68). Il tasso di positività è sceso di mezzo punto percentuale, attestandosi al 2,8%.

CORONAVIRUS ITALIA, BRUSAFERRO: “NON STIAMO USCENDO DALLA PANDEMIA”

In attesa di conoscere i nuovi dati che compongono il bollettino Coronavirus Italia di oggi, riportiamo di seguito le parole di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, intervenuto in queste ore sulle colonne de “Il Corriere della Sera”, dipingendo il quadro epidemiologico dei prossimi mesi: “Ne stiamo uscendo? No, speriamo di entrare in una fase di convivenza con il virus. Tutto dipende dai nostri comportamenti, a cominciare dalla volontà di vaccinarsi”.

Il riferimento è soprattutto agli over 60 che ancora non si sono immunizzati: “Il numero degli esitanti in queste fasce decresce molto lentamente e in effetti preoccupa. Proprio loro sono a rischio di sviluppare le forme di Covid più grave. Senza copertura immunitaria, con l’avanzare dell’età si paga un dazio alto in caso di infezione”. I giovani, invece, si stanno comportando in maniera quasi irreprensibile: “Le persone tra i 20 e i 30 anni hanno completato il ciclo vaccinale al 50% e il 66% di loro ha già ricevuto la prima dose”.

