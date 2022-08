Bollettino Coronavirus Italia 16 agosto/ Dati Min. Salute: tasso positività al 15,4%

Archiviata la giornata di Ferragosto, oggi, martedì 16 agosto 2022, fa il suo ritorno in scena il bollettino Coronavirus Italia, che, per mezzo dei dati aggiornati, riesce a informare la popolazione del Belpaese in riferimento all’andamento della pandemia di Covid-19, con un’occhio rivolto ai nuovi positivi e alla pressione esercitata dai malati Covid sul tessuto ospedaliero italiano. Stando alle statistiche diramate ieri dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state contagiate 9.894 persone, a fronte di 64.106 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, e un tasso di positività che si è attestato al 15,4%, in crescita dello 0,6%, se confrontato con quello di domenica.

DANIMARCA, STOP VACCINO A MINORENNI/ Bizzarri: "Zero benefici, e c'è un allarme"

È rimasto ancora piuttosto elevato, seppur in diminuzione se paragonato a quelli delle settimane antecedenti, il numero dei decessi giornalieri (42), a cui fa da contraltare il dato riferito ai guariti/dimessi, oggi pari a 20.357. Chiudiamo con il quadro inerente agli ospedali: sono stati tre i nuovi ingressi nelle terapie intensive dei nosocomi d’Italia, mentre sono diminuiti di 39 unità i ricoveri negli altri reparti.

"Alterazioni nel sangue di chi è vaccinato"/ Tre medici "particelle di dubbia natura"

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: CON IL LONG COVID SI PERDONO ANCHE I CAPELLI

In attesa di leggere il bollettino Coronavirus Italia di oggi e comprendere quanto la pandemia incida a livello sanitario sul nostro Paese in queste ore, diamo notizia degli esiti relativi a un nuovo studio coordinato dall’Università di Birmingham e pubblicato su “Nature Medicine” e ripreso sulle colonne di Sky Tg24. Il lavoro di ricerca, in particolare, ha indicato 62 sintomi associati a Covid-19 fino a 12 settimane dall’infezione. Tra quelli più frequenti ci sono anosmia (perdita dell’olfatto), mancanza di respiro, dolore toracico e febbre, ma anche amnesia, aprassia, incontinenza intestinale, disfunzione erettile, allucinazioni, gonfiore degli arti e perdita dei capelli.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 15 AGOSTO/ 30 morti, 947 casi, 74 ricoveri in meno

Infine, si è osservato nell’attività di indagine condotta a livello scientifico sul Coronavirus (SARS-COV-2), sono stati individuati anche gruppi demografici e stili di vita che espongono le persone a maggior rischio di sviluppare Long Covid.











© RIPRODUZIONE RISERVATA