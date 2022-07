Cristina Chiabotto, mamma bis contagiata dal COVID-19/ “Al terzo mese sono stata..”

Cristina Chiabotto si svela al popolo del web: il botta e risposta con gli internauti sulle gravidanze ai tempi Covid

Dopo la data del suo ultimo parto, Cristina Chiabotto torna a raccontarsi ai fedeli supporters tra le Instagram stories, in replica agli ultimi quesiti del popolo del web. L’ex fiamma storica di Fabio Fulco, nel dettaglio, riattivatasi tra le storie del suo popolare profilo Instagram non lesina risposte a margine della curiosità generale del web sulle due gravidanze avute in un lasso temporale di tempo breve: all’età di 36 anni la showgirl ed ex Miss Italia è infatti mamma di due bambine, si tratta di Luce Maria che ha 1 anno e Sofia, che è nata a giugno 2022. Tra una replica e l’altra, a margine degli ultimi quesiti del web, quindi, Cristina Chiabotto ha reso noto di aver contratto il Coronavirus, durante le due gravidanze concepite con l’amore che l’ha fatta capitolare, quello vissuto al fianco di Marco Roscio, general manager di 36 anni con cui lei è convolata a nozze dopo un solo anno di lovestory, nel 2019.

“Al terzo mese di gravidanza sia con Luce che con Sofia – ha spiegato Cristina Chiabotto su Instagram –. Non ho preso nulla perché sono stata abbastanza bene”, sono le testuali dichiarazioni che la showgirl ha rilasciato rispetto agli effetti della infezione da Covid-19 contratta, che nel caso della showgirl quindi non ha sortito alcuna conseguenza ai danni della mamma bis né sulle piccole, che sono nate a 14 mesi di distanza l’una dall’altra.

Cristina Chiabotto e l’allattamento

L’arrivo delle due figlie, per Cristina Chiabotto, ha rappresentato un grande salto di qualità, e la showgirl vive ora la quotidianità del suo felice quadretto familiare insieme anche ad una tata fidata che la supporta. Tra le risposte fornite al web, inoltre, la showgirl -che ha avuto due parti naturali- ha fatto sapere di non aver mai celebrato la sua maternità con il party American style chiamato “baby shower“, che si è ad esempio, di recente, tenuto nella Ferragnez family. Cristina Chiabotto, nel frattempo, ha scelto di trascorrere le vacanze al mare prima in Liguria e poi in Spagna. E cosa dichiara sull’allattamento delle figlie? “Non ho molto latte quindi sia Luce che Sofia hanno preso da subito anche quello artificiale. L’importante è stare bene in tutto e trasmettere questa serenità”.

