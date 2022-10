Bollettino Coronavirus Italia 16 ottobre 2022/ Dati Min. Salute: positività al 18,1%

Il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 16 ottobre 2022, caratterizza anche questa giornata festiva autunnale, complici i dati che saranno divulgati nel pomeriggio dal Ministero della Salute e che restituiranno al nostro Paese la situazione aggiornata circa la pandemia di Covid-19, con particolare riferimento al numero relativo ai nuovi contagi e al tasso di occupazione delle strutture nosocomiali disseminate lungo la Penisola. Intanto, volgiamo lo sguardo a quanto emerso dal bollettino Coronavirus Italia di ieri, quando si sono registrati 38.969 casi su un totale di 215.672 tamponi processati, fra antigenici e molecolari, per un tasso di positività attestatosi al 18,1%.

Per quanto riguarda i morti nelle ultime 24 ore, sono state rilevate 73 vittime, che portano il totale nazionale a 177.956. Le persone attualmente positive sono 552.492, con una lieve crescita delle degenze negli ospedali; in tal senso, sono 6.592 le persone ricoverate in aree mediche Covid (+52), mentre i malati in terapia intensiva sono 252 (+8), con 46 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, PARLA VAIA: “NON VOGLIO ARRIVARE A VACCINO E CAPPUCCINO”

In attesa di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Italia, riportiamo l’intervento del direttore generale dello Spallanzani, Francesco Vaia, ai microfoni di Sky Tg24: “È evidente, che con l’autunno, l’inverno, le malattie respiratorie in genere, come dire, aumentano. E quindi possiamo aspettarci una lieve ripresa del fenomeno Covid. Ma attenzione: assolutamente non c’è nessun allarme. L’ho sempre detto: non voglio arrivare a vaccino e cappuccino. Il tema non è fare un quarta, quinta, sesta dose. Il tema è fare in modo che questa malattia, che questo virus che ormai è endemico, possa essere combattuto con la dose di richiamo annuale, da fare in autunno. Ma un vaccino, attenzione, non obbligatorio, ma fortemente raccomandato nelle fasce della popolazione più deboli, più fragili e nelle persone più anziane”.

Peraltro, l’attenzione è puntata anche sull’influenza stagionale: “Oltre alla vaccinazione – ha chiarito Vaia –, bisogna rifuggire dai luoghi della socialità affollati, bisogna applicare le norme igieniche che abbiamo imparato, e poi, soprattutto, atteggiamenti di sistema. La pandemia è una sindemia. Quindi intervenire nei luoghi della socialità, soprattutto nelle scuole: elemento critico di questo sistema”.











