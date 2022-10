Vaia: “Covid? Probabile che immunità duri un anno”/ “Richiamo vaccino come influenza”

L’autorevole Francesco Vaia è stato ospite ieri sera negli studi di Stasera Italia, programma in onda su Rete 4 e condotto da Barbara Palombelli. Si parlava di covid e dell’importante novità in vigore da oggi, ovvero, l’addio dell’obbligo delle mascherine sui mezzi pubblici, restando comunque negli ospedali e nelle Rsa. Il direttore Generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani”, dopo aver sottolineato come quella delle mascherine sia una nuova positiva, si è soffermato in particolare sui vaccini, e sulla quarta dose, alla luce della confusione che si è un po’ andata a creare negli ultimi tempi, visti i vari vaccini che sono stati aggiornati.

Francesco Vaia: “Covid in rialzo? Nessun allarme”/ “Manca ventilazione meccanica”

Francesco Vaia è stato comunque chiaro: “Le persone che hanno difficoltà, oltre alle persone over 60, è bene che facciano la dose di richiamo, il booster di vaccino, ma dobbiamo essere molto chiari, sono evidenti quali sono le problematiche che abbiamo davanti a noi: il vaccino lo ribadiamo per l’ennesima volta non è la panacea, possiamo prendere il covid, però abbiamo la certezza, e non lo dico ma i numeri, che le persone vaccinate ben difficilmente possono prendere la malattia grave”.

Vaia “Covid? Non terrorizziamo, rassicuriamo”/ “Settembre, basta mascherine a scuola"

FRANCESCO VAIA: “QUARTA DOSE? OVER 60 E FRAGILI LA FACCIANO”

Francesco Vaia ha quindi sottolineato come il vaccino non protegga dall’infezione quanto dalla malattia: chi si vaccina ha quindi molte meno possibilità di finire in ospedale per il covid e maggiori possibilità di infettarsi in maniera blanda.

Poi Francesco Vaia ha aggiunto e concluso: “tantissimi si sono vaccinati, molti si sono contagiati e questo mix ha determinato un aumento della capacità immunitaria ma anche un allungamento del tempo quindi è molto probabile, e quando dico probabile non dico certo, che noi faremo una dose di vaccino annuale ed è probabile che la nostra immunità possa durare un anno”. Infine ha spiegato, sempre sulla quarta dose: “Chi ha fatto il vaccino in primavera è consigliabile che lo faccia, chi ha avuto il covid da 4 mesi, 120 giorni, è giusto che si faccia la quarta dose di vaccino a settembre, ottobre o novembre…”.

Vaia “Omicron 5 buca vaccini, è nuovo virus”/ “Serve ventilazione meccanica a scuola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA