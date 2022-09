Bollettino coronavirus Italia 16 settembre/ Gimbe: “Ricoveri in calo del 13%”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Nel corso del pomeriggio, generalmente verso le 16, verrà aggiornato il bollettino coronavirus dell’Italia con il numero complessivo di contagi, decessi e ricoveri delle ultime 24 ore. Nell’ultima giornata abbiamo assistito ad un leggero aumento dei casi rispetto alle ultime settimane, dovuto anche alla ripresa della vita di tutti i giorni dopo lo stacco estivo. Mentre attendiamo l’aggiornamento di oggi, però, recuperiamo il bollettino coronavirus dell’Italia di ieri, giovedì 15 settembre.

Ieri nel bollettino sono stati registrati 17.978 nuovi contagi da coronavirus, individuati grazie a 146.983 tamponi analizzati in 24 ore. Il dato sui contagi rapportato a quello sui tamponi si traduce in un tasso di positività pari al 12,2%, in aumento rispetto alla giornata di mercoledì quando era stato calcolato all’11,5%. Nella giornata di ieri il bollettino coronavirus ha registrato anche 60 nuovi decessi, che portano il totale a quota 176.464. Infine, ottima la situazione del bollettino dal punto di vista della pressione ospedaliera che registra –87 ingressi nei reparti ordinari e – 8 in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, IL REPORT SETTIMANALE DELLA FONDAZIONE GIMBE

Insomma, stando ai dati riportati dal bollettino coronavirus dell’Italia sembra che la situazione pandemica, in questo momento, sia piuttosto sotto controllo dal punto di vista dei contagi e della pressione ospedaliera. Oltre a dirlo il bollettino, però, è ciò che riporta anche la Fondazione Gimbe nel suo rapporto settimanale sull’andamento della situazione coronavirus nel nostro paese. La settimana presa in analisi è quella dal 7 al 13 settembre, la quarta consecutiva in cui “prosegue la lenta discesa dei nuovi casi settimanali”, come afferma Nino Cartabellotta, direttore della fondazione, ad Ansa.

I casi settimanali si “attestano intorno a quota 108mila, con una media mobile a 7 giorni di circa 15mila casi al giorno”. Secondo il rapporto, rispetto alla settimana precedente, le infezioni sono scese del 12,9%, mentre i ricoveri in terapia intensiva dell’11,9% e nei reparti ordinari del 13,3%. Si tratta di dati importanti, che oltre a far ben sperare per la situazione covid nel nostro paese, attestano anche il superamento (forse definitivo) dei momenti di crisi che hanno caratterizzato l’emergenza, ma continueremo a seguire l’andamento del coronavirus con i bollettini e i report della Fondazione per averne la sicurezza.











