CORONAVIRUS ITALIA BOLLETTINO OGGI 15 SETTEMBRE/ OMS: “Pandemia vicina alla fine”

Puntuale come sempre, attorno alle 16 di oggi, giovedì 15 settembre, verrà aggiornato il bollettino coronavirus dell’Italia con i dati aggiornati sulla pandemia nel nostro paese. In generale, nell’ultimo periodo sembra che la situazione epidemiologica nel nostro paese sia sotto controllo, ma la stagione fredda è sempre più vicina e lì potremmo assistere ad una nuova impennata dei casi. Comunque, mentre attendiamo l’aggiornamento di oggi, recuperiamo il bollettino coronavirus di ieri, mercoledì 14, per avere un’idea più precisa dell’andamento della pandemia.

Ieri il bollettino ha registrato 18.854 positivi, a fronte di 171.457 tamponi processati in 24 ore. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari all’11,5% (con una leggera diminuzione rispetto a martedì, che era a quota 12,6%). Purtroppo, il bollettino coronavirus di ieri registrava anche 69 nuovi decessi (che portano il totale a quota 176.404). Ottima, infine, la pressione ospedaliera sul nostro territorio, con –149 ricoveri in terapia ordinaria (che portano il totale dei ricoverati a quota 3.719) e –12 in terapia intensiva (per un totale di 151).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, OMS: “Pandemia sempre più vicina alla fine”

Nel frattempo che attendiamo il bollettino coronavirus di oggi, per farci un’idea più chiara e precisa dell’andamento della pandemia nel nostro paese, l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa in merito al suo andamento generale. Secondo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Oms Europa, il mondo è sempre più vicino alla fine della pandemia da coronavirus.

“La scorsa settimana”, sostiene Ghebreyesus, “il numero di decessi settimanali per covid-19 è sceso al minimo da marzo 2020, non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia”. Tuttavia, sottolinea anche che “non ci siamo ancora, ma la fine è a portata di mano”. D’altronde lo dimostra anche il bollettino coronavirus che nell’ultimo periodo le infezioni e i decessi sono diminuiti esponenzialmente, un po’ per i vaccini e un po’ per via dell’immunità acquisita da una precedente infezione, così come anche i dati sui ricoveri sono in calo ormai da settimane. Dopo due anni di lotta al coronavirus, forse a breve sarà ora di lasciarcelo alle spalle con la sua endemizzazione e una nostra convivenza con l’infezione.

