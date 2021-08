Bollettino Coronavirus Italia 17 agosto/ Dati Min. Salute: tasso di positività al 5%

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Italia, che anche quest’oggi, martedì 17 agosto, consentirà, per mezzo dei dati diramati dal Ministero della Salute, di disporre di un quadro aggiornato circa la pandemia nel nostro Paese, che nelle ultime ore ha fatto registrare numeri da non sottovalutare. In particolare, stando al bollettino di ieri, sono stati 3.674 i nuovi casi Covid, che hanno fatto salire a quota 4.444.338 il numero di persone contagiate dall’inizio della pandemia. I morti, invece, sono stati 24 (128.456 unità dal 2020 ad oggi, ndr).

In virtù del fatto che sono stati processati 74.021 tamponi, il tasso di positività è arrivato al 5%, facendo registrare una notevole crescita (+1,4%). I guariti/dimessi, inoltre, sono 3.477, quindi nel complesso 4.187.186, mentre le persone attualmente positive al Coronavirus sono 128.696. Quelle ricoverate in aree mediche Covid sono 3.334 (+172), mentre in terapia intensiva ci sono 404 malati (+20). Intanto l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha reso noto che un quarto dei contagi Covid in Italia negli ultimi 30 giorni è stato registrato fra i ragazzi under 18 ed esclusivamente il 5,22% dei casi segnalati ha riguardato soggetti over 70.

CORONAVIRUS ITALIA: TORNA IL COPRIFUOCO IN CALABRIA

In attesa di conoscere le statistiche del bollettino Coronavirus Italia di oggi, che saranno emesse nel corso del pomeriggio, si segnala che il sindaco del comune calabrese di Morano, Nicolò De Bartolo, ha emanato una propria ordinanza tesa a disporre sull’intero territorio comunale, da oggi e sino al 24 agosto, il coprifuoco dall’1 alle 5 di notte e la chiusura entro le 24 delle attività ristorative (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie).

La decisione è stata assunta per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella comunità di Morano, dove al momento le positività emerse sono in tutto 16. In particolare, sono state cinque le persone a risultare positive al test antigenico e undici al tampone molecolare. Inoltre, purtroppo si è registrato proprio in queste ore il decesso di una donna di 45 anni per Covid (era ricoverata presso l’ospedale Annunziata di Cosenza). Sulla scelta ha pesato anche il parere del dipartimento Igiene e sicurezza dell’Asp di Cosenza.

