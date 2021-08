Bollettino coronavirus Italia 16 agosto/ Dati min. Salute: tasso positività al 3,5%

Bollettino coronavirus Italia, appuntamento alle ore 17.00 con i dati del Ministero della Salute aggiornati a lunedì 16 agosto 2021. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 5.664 nuovi casi di Covid-19 su oltre 160 mila tamponi: importante rialzo per il tasso di positività, dal 2,8% di sabato al 3,5% di Ferragosto. La Regione più colpita è stata la Sicilia con 946 nuovi contagiati, seguita da Toscana (+725) e Emilia Romagna (+551).

Bollettino vaccini Covid oggi 16 agosto/ Perno: "Vaccinare giovani è fondamentale"

Il bollettino coronavirus dell’Italia di ieri ha segnalato 19 nuovi decessi: bilancio totale di 128.432 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Buon balzo in avanti delle persone guarite o dimesse: +3.580 per un totale di 4.183.709. Continua a salire il numero degli attuali positivi, ovvero dei soggetti che hanno il virus: +2.062, totale di 128.528 persone. Infine, la situazione dei ricoverati negli ospedali italiani: +12 pazienti in terapia intensiva (384) e +61 pazienti negli altri reparti Covid (3.162).

Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 16 agosto: aumentano ricoveri in TI

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, LE ULTIME NOTIZIE

In attesa dei nuovi aggiornamenti sul bollettino coronavirus Italia, registriamo le interessanti dichiarazioni del professor Carlo Perno. Intervenuto ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, il responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma ha spiegato che le varianti hanno reso il Covid più contagioso ma non resistente al vaccino: «Le mutazioni che noi vediamo sono apparentemente tantissime, ma in realtà pochissime rispetto a quello che altri virus avrebbero fatto in condizione di circolazione simile». Carlo Perno ha poi evidenziato: «L’immunità di gregge non è un numero, è un obiettivo che è in funzione di tutta una serie di fattori alquanto complessi, ed è diverso da virus a virus e da situazione a situazione, anche geografica e sociale. Se per un virus poco infettante – penso al cugino di Sars Cov 2 ovvero Mers che infetta cammelli e dromedari, e molto poco l’uomo – l’immunità di gregge si raggiunge vaccinando una bassa percentuale di persone, per un virus altamente infettivo e con una certa variabilità l’immunità di gregge si raggiunge vaccinando un numero molto maggiore. Quindi concordo sul fatto che sia difficile da raggiungere, ma non è impossibile. Con il Sars Cov 2, così infettante e diffuso nel mondo, per raggiungere l’obiettivo serve probabilmente vaccinare una percentuale della popolazione alquanto elevata».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 AGOSTO/ Dati: 333 nuovi casi e un morto

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 15 AGOSTO 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA