Bollettino coronavirus Italia 17 ottobre 2022/ Diminuisce il tasso di positività

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 ottobre, attorno alle 16:30 verrà aggiornato come d’abitudine il bollettino coronavirus dell’Italia con il numero complessivo di contagi, decessi e ricoveri dovuti al covid sul territorio nelle ultime 24 ore. Nell’ultimo periodo sembra che la situazione pandemica sia leggermente altalenante, tra giornate di aumento impressionante dei contagi, ed altre in cui invece diminuiscono.

Ciccozzi: "Long Covid si può prevenire"/ "Colpiti anche adolescenti ma in altro modo"

Mentre attendiamo che il bollettino coronavirus dell’Italia di oggi venga pubblicato, recuperiamo i dati pubblicati ieri per avere un’immagine più precisa dell’andamento del covid. Ieri i contagi sono stati 30.239, individuati a fronte dell’analisi di 17.965 tamponi. Questi dati si traducono in un tasso di positività pari al 17,2% (in diminuzione di 0,9 punti percentuali rispetto alla giornata di sabato, che era a quota 18,1%). Purtroppo, nel bollettino di ieri si sono registrati anche 32 nuovi decessi che portano il totale a quota 177.988 da inizio pandemia. Capitolo ricoveri in ospedale: +123 pazienti sono entrati nei raparti ordinari ieri (per un totale che si attesta a quota 6.715), mentre è rimasto stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (252 in totale).

Bollettino coronavirus Lombardia 17 ottobre/ Sotto controllo la pressione ospedaliera

BOLLETTINO CORONAVIRUS: LA SITUAZIONE NELLE REGIONI

Insomma, sembra che il bollettino coronavirus dell’Italia parli di un decrescita dei contagi per la giornata di domenica 16 ottobre, ma è importante ricordare che potrebbe trattarsi anche di una diminuzione dovuta alla difficoltà di raccolta dei dati nel fine settimana. Fortunatamente, però, sembra che dal punto di vista dei ricoveri la situazione sia piuttosto positiva, con un numero di ricoveri ancora contenuto.

Nel bollettino coronavirus di ieri, inoltre, si sono registrati anche i contagi regione per regione, che vede ancora in testa alla classifica la Lombardia con 5.653 contagi complessivi. Seguono, invece: il Veneto con 3.751 contagi, l’Emilia Romagna con 3.276 positivi e il Piemonte con 2.865 casi. Seguono: Campania (1.764), Lazio (2.738), Sicilia (1.169), Puglia (1.137), Toscana (1.664), Marche (1.044), Liguria (771), Abruzzo (702), Calabria (577), Friuli Venezia Giulia (740), Sardegna (471), Umbria (734), Bolzano (385), Trento (446), Basilicata (132), Molise (145) e Valle d’Aosta (75). Continueremo a seguire da vicino la situazione pandemica nel nostro paese grazie agli aggiornamenti quotidiani del bollettino coronavirus, puntualmente pubblicati dal Ministero della Salute.

BOLLETTINO LOMBARDIA, DATI CORONAVIRUS 16 OTTOBRE/ 5.653 casi, 19 morti, 16 t.i.

© RIPRODUZIONE RISERVATA