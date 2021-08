Bollettino Coronavirus Italia 18 agosto/ Dati Min. Salute: quasi 4mila ricoverati

Si rinnova il quotidiano appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, documento che, basandosi sui dati diramati dal Ministero della Salute, anche quest’oggi, mercoledì 18 agosto 2021, permetterà di osservare nel dettaglio lo scenario pandemico che si è fin qui delineato nel nostro Paese, a cominciare dai nuovi contagi del giorno e dalla pressione esercitata sul tessuto nosocomiale dai malati Covid in questa seconda parte d’estate.

Volgendo lo sguardo alle statistiche diffuse ieri, si evince come il tasso di positività attuale nel Belpaese sia pari al 2,2%, in virtù dei 5.273 contagiati registrati su 238.073 tamponi processati. Inoltre, i casi Covid certificati dall’inizio della pandemia sono 4.449.606. Il numero dei morti giornalieri è, purtroppo, aumentato nelle ultime ventiquattr’ore: i decessi sono stati 54, arrivando a toccare un totale di 128.510 unità. Elevato, per contro, l’ammontare dei guariti, che sono stati 4.794 ieri. Passando ai malati Covid ricoverati con sintomi, essi sono 3.472 (+138), mentre i malati in terapia intensiva sono 423 (+19), con 49 nuovi ingressi giornalieri.

CORONAVIRUS ITALIA: SICILIA VERSO LA ZONA GIALLA

In attesa di scoprire nel dettaglio il nuovo bollettino Coronavirus Italia, esaminiamo la situazione della Sicilia, che rischia il passaggio in zona gialla in virtù dei numeri fatti recentemente registrare. Il giallo “non è una maledizione, è l’effetto di un comportamento”, ha dichiarato in un’intervista a “Il Corriere della Sera” il governatore regionale Nello Musumeci, riferendosi alla crescita esponenziale dei contagi nella sua regione per via della diffusione della variante Delta. Un incremento che Musumeci lega al “venire meno del sentimento di paura che aveva caratterizzato la prima fase della pandemia”.

Parole alle quali hanno fatto eco quelle di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, il quale, intervenendo a “Timeline” su Sky Tg 24, ha tuttavia voluto effettuare una precisazione doverosa: “Passare in zona gialla significa sostanzialmente reintrodurre le mascherine all’aperto e il limite dei quattro posti a sedere nel solito tavolo per quanto riguarda i locali al chiuso. Tutto il resto rimane invariato: assolutamente nessun lockdown o coprifuoco”.

CORONAVIRUS ITALIA, I DATI DEL 17 AGOSTO





